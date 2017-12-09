أشاد عميد عائلة الروضان، روضان خالد الروضان، بنجاح جهود صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد التي تكللت بعقد القمة الخليجية، رغم العقبات التي واجهت القمة، مؤكدا أن انعقاد القمة في حد ذاته يعد خطوة مهمة في الحفاظ على منظومة مجلس التعاون الخليجي، والتي كانت مهددة، وإن كان أهم ما يشغل بال صاحب السمو الأمير هو الحفاظ على هذه المنظومة، وعودة العلاقات بين الدول كما كانت، فخليجنا واحد.

وأضاف الروضان أن القمة الخليجية الـ ٣٨ جاءت في ضوء كثير من التحديات، وبفضل الله أولا، ثم بجهود صاحب السمو الأمير نجحت الكويت في تذليل العقبات التي تعوق انعقادها، فلقد جاءت في ظروف غير عادية، في ظل الوضع الراهن الذي تعيشه المنطقة والشرق الأوسط من نزاعات وخلافات تعاني منها كثير من الدول، لكن نحن متفائلون بحكمة صاحب السمو الأمير وجهوده خلال الفترة المقبلة في لم اللحمة الخليجية والعربية.