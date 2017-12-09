أعلنت جمعية الإغاثة الإنسانية تسيير أولى مساعداتها الشتوية للاجئين السوريين في بلدة (الريحانية) بمدينة (هطاي) جنوبي تركيا. وقال المدير العام للجمعية خالد الشامري لـ (كونا) ان القافلة تضمنت 700 سلة غذائية ومواد ضرورية للأسر منها 500 سلة تم توزيعها في الداخل السوري بالتعاون مع مؤسسة الإغاثة الإنسانية التركية و200 سلة وزعت على اللاجئين في (الريحانية). وأضاف ان الجمعية قامت بتجهيز 750 حقيبة مدرسية إضافة إلى عدد مماثل من الزي المدرسي لتوزيعها على الطلبة اللاجئين السوريين والكادرين التعليمي والإداري في مدرسة (الرسالة) التي ترعاها الجمعية.