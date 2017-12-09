أسامة دياب

قال السفير الفلسطيني لدى البلاد رامي طهبوب إن رسالة الرئيس محمود عباس التي تم تسليمها أخيرا إلى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد تتعلق بالموقف الأميركي ونقل السفارة الأميركية إلى القدس، مضيفا أن عباس كان قد أجرى اتصالا مع صاحب السمو يوم السبت الماضي، وأتت هذه الرسالة استكمالا لذلك الاتصال، حيث طلب عباس من صاحب السمو التدخل شخصيا من أجل منع اتخاذ مثل هذا القرار، وتم تسليم هذه الرسالة لنائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح.

وأضاف أن الكويت أبدت موقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية ودعم الموقف الفلسطيني في كل المحافل الدولية، مضيفا نحن نثق بحكمة سمو الأمير، ونأمل أن تتكل جهود سموه مع القادة العرب للخروج بنتيجة إيجابية تدعم الموقف الفلسطيني.