أسامة دياب

قال السفير الروسي اليكسي سولوماتين ان روسيا عبرت عن بالغ قلقها حول قرار واشنطن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. ونحن على يقين من انه لابد من إيجاد تسوية للنزاع الفلسطيني ـ الإسرائيلي بما فيه تعيين وضع لمدينة القدس على أساس الشرعية الدولية وفقا لقرارات مجلس الأمن ولأمم المتحدة ومن خلال المفاوضات الفلسطينية ـ الإسرائيلية المباشرة.

وأضاف ان ما يثير قلقنا الشديد ان الموقف الجديد للولايات المتحدة قد يؤدي الى رفع التوتر في العلاقات الفلسطينية ـ الإسرائيلية وفي منطقة الشرق الأوسط ككل. وفي هذا السياق، فإننا ندعو جميع الأطراف المعنية إلى ضبط النفس والتخلي عن العمل المحفوف بالعواقب الوخيمة التي لا يمكن السيطرة عليها.

وأكد سلوماتين اننا نولي الاهتمام الخاص الى ضرورة ضمان حرية وصول جميع المؤمنين إلى الأماكن المقدسة في القدس، لافتا الى ان الموقف المبدئي لروسيا الاتحادية لم يتغير كعضو دائم في مجلس الأمن الدولي، كما انها ستواصل تقديم المساعدة القوية للفلسطينيين والإسرائيليين للوصول الى التسوية النهائية لعملية السلام على أساس حل الدولتين.