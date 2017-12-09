أكد رئيس نقابة عمال شركة البترول الوطنية عبيد الفرهود ان القدس خط احمر لجميع العرب والمسلمين في مشارق الارض ومغاربها.

وشدد الفرهود في تصريح صحافي على ان قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس الشريف عاصمة للكيان الصهيوني ونقل سفارة بلاده اليها هو قرار يعطي بموجبه من لا يملك أرضا لمن لا يستحق.

وأوضح ان الشعوب العربية والإسلامية كانت دوما وستظل حائط الصد الأول للدفاع عن مقدسات الأمة ولن يتم التفريط في شبر واحد من الأرض المقدسة او الاعتراف بأي تغيير في الوضعية القانونية للقدس الشريف والمسجد الأقصى المبارك.

واعتبر الفرهود ان قرار ترامب هو هروب من مشاكله الداخلية بإرضاء الكيان الصهيوني على حساب أمة المليار ونصف المليار مسلم على وجه الأرض وهو ما يؤكد ان أميركا لم تكن يوما في صالح العرب والمسلمين.

ودعا جميع الدول العربية والإسلامية الى اتخاذ موقف حازم في مواجهة الاستعلاء الأميركي والغطرسة الإسرائيلية التي تمادت في استهتارها واستهزائها بكرامة الدول العربية والإسلامية الى حد غير مسبوق.

وأكد ان الهدف من زرع هذا الكيان الصهيوني الغاصب وسط بلادنا كان يهدف للوصول الى هذا اليوم الذي يسطو فيه على مقدساتنا وينتهك حرمة قدسنا الشريف وإثارة الفتن والمشاكل في محيطنا العربي وصولا لتفتيت الدول وإضعافها في مواجهة هذا الكيان الغاصب.

وختم الفرهود تصريحاته بالتأكيد على ان الكويت أميرا وحكومة وشعبا كانت دوما في مقدمة المدافعين عن الشعب الفلسطيني وقضية الأمة العادلة في القدس الشريف مسرى النبي صلى الله عليه وسلم وأولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين وستظل حتى عودة القدس الشريف والأقصى المبارك الى رحاب العرب والمسلمين ان شاء الله تعالى.