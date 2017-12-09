مريم بندق

قالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إن إعلان التشكيل الحكومي الجديد سيكون اليوم أو غدا الأحد حيث استمرت المشاورات حول عدة حقائب ترتبط تلقائيا بتطوراتها الحقائب الأخرى، على ان يؤدي الوزراء اليمين الدستورية أمام صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بعد غد الاثنين.



ووفقا للمصادر فقد أصبح شكل الحكومة السابعة برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك كالتالي:

٭ ناصر صباح الأحمد نائبا أول ووزيرا للدفاع.

٭ صباح الخالد نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للخارجية.

٭ خالد الجراح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية.

٭ أنس الصالح نائبا لرئيس الوزراء ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء.

٭ خالد الروضان وزيرا للتجارة والصناعة.

٭ هند الصبيح وزيرة للشؤون والتخطيط ووزيرة دولة للشؤون الاقتصادية.

٭ نايف الحجرف وزيرا لـ «المالية».

٭ عبدالرحمن المطوع وزيرا لـ «الأشغال».

٭ علي حسين الموسى وزيرا لـ «الخدمات».

٭ محمد الجبري وزيرا لـ «البلدية والأوقاف».

٭ حامد العازمي وزيرا لـ «التربية والتعليم العالي».

وبخصوص باقي الحقائب، قالت المصادر: بدا أقرب المرشحين إلى تولي حقيبتي «النفط» و«الكهرباء» القيادي النفطي حسين إسماعيل، و«الإعلام» بحال تكليف وزيرين

لـ «الخارجية» (بعد ترشيح محمد العبدالله كوزير دولة للشؤون الخارجية)، ستسند إلى أحد الوزراء في التشكيل وبحال بقاء «الخارجية» حقيبة واحدة طرح اسم الشيخ ثامر جابر الأحمد لتوليها مع «الشباب» حيث جرت اتصالات معه بهذا الشأن.



أما «الصحة» فبينما نفى الوزير د.جمال الحربي اعتذاره عنها، أكدت المصادر أن احتمال بقائه وارد حتى اللحظة الأخيرة رغم استمرار المشاورات، وكذلك استمرت مشاورات اللحظة الأخيرة حول «العدل» و«مجلس الأمة» التي رُشح لها شخصية قضائية بحال مغادرة الوزير العزب.