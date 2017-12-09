فرج ناصر

أكد المدير العام للطيران المدني يوسف الفوزان ان مطار الكويت حقق نتائج قياسية في معايير السلامة الدولية للمنظمة الدولية لمطارات العالم وصلت الى ‎%‎78، وذلك تماشيا مع الخطة الاستراتيجية التي تعتمدها المنظمة العالمية للطيران المدني على المستوى الأمني والفني.

وأضاف ان إدارة الطيران المدني لها استراتيجيات طويلة وقصيرة الأمد ومن أبرزها الانتهاء من المطار المساند في منتصف العام المقبل والذي يستوعب أكثر من 5 ملايين راكب سنويا، مؤكدا اننا نسعى للارتقاء بمستوى مطار الكويت ليكون بوابة الكويت الأولى نحو العالم.

وقال اننا نسعى لتطبيق الرؤية السامية لصاحب السمو الأمير بجعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا على أرض الواقع، وذلك من خلال الرقي بخدمات النقل الجوي.

وأشار الى ان تقييم مطار الكويت بنسبة ‎%‎78 يجعله في مقدمة دول المنطقة، موضحا ان ذلك لم يأت من فراغ وإنما بجهود وإعدادات ودراسات كبيرة.