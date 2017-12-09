عبدالكريم العبدالله

أعلن مدير إدارة السجل العام ومراقبة الدوام ورئيس لجنة التفتيش في وزارة الصحة نجيب العوضي عن ربط «بصمة» الموظفين للحضور والانصراف بالنظم المتكاملة بديوان الخدمة المدنية نهاية العام الحالي. وذكر العوضي في تصريح خاص

لـ «الأنباء» ان هذا جاء بناء على اجتماع الوزارة مع الديوان لاستكمال مراحل «بصمة» الحضور والانصراف بالنظم المتكاملة.

ولفت العوضي الى ان ادارة السجل العام ومراقبة الدوام تقوم حاليا بحصر اعداد الموظفين وتزويد الديوان ببياناتهــم ومعلــوماتهم لتنفيذ إجراءات ربط «بصمة» الحضور والانصراف لموظفي ديوان عام الوزارة بالنظم المتكاملة كمرحلة اولى، ومن ثم الإدارات المركزية خارج مبنى ديوان الوزارة، مشيرا الى ان المناطق الصحية ستكون كمرحلة اخيرة ليتم تنفيذ مشروع الربط وفقا للجدول الزمني المعد سلفا.