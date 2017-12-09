اعلنت جمعية العون المباشر الكويتية عودة مديرة مكتب اليمن التابع للجمعية والناشطة في المجال الإنساني معالي العسعوسي الى الكويت قادمة من اليمن بعد أن حبسها الصراع العسكري الدائر فيها.

وقالت الجمعية في بيان لـ«كونا» انها استطاعت تأمين خروج العسعوسي من العاصمة اليمنية صنعاء بعد تنسيق مستمر مع وزارة الخارجية الكويتية والأمم المتحدة وأثمر ذلك عودتها سالمة الى الكويت.

واضافت انه كان مخططا للعسعوسي العودة الى البلاد قبل أيام لكن تطور الاحداث وازدياد حدة الاشتباكات في صنعاء في الأيام الأخيرة حال دون تمكنها من العودة.

واعربت الجمعية عن اعتزازها بكل التضحيات التي تقوم بها العسعوسي في عملها وجميع مديري مكاتبها الذين يتعرضون للمخاطر بشكل يومي أثناء أدائهم واجبهم لتحسين حياة الإنسان في المجتمعات النامية.

وبينت ان العسعوسي كانت تقوم بمهامها كمديرة لمكتب جمعية العون المباشر في اليمن وتشرف على تنفيذ الإغاثات ومشاريع المياه ومخيمات مكافحة العمى.