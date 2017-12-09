أعلن مندوبنا الدائم في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) السفير مشعل جوهر حيات انتخاب الكويت بالإجماع لتكون نائبا للرئيس الكازاخستاني ممثلة عن المجموعة العربية في اجتماعات الدورة الـ 67 لمكتب التربية الدولي في جنيف.

وقال السفير حيات في تصريح لـ «كونا» ان هذا الانتخاب يأتي تقديرا لمكانة الكويت دوليا.

وأضاف: «لكونها ايضا مركزا للعمل الإنساني وكذلك تقديرا لمجهود امير الانسانية صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد».

وأوضح ان الاعضاء يقدرون جهود سمو الامير اذ يعد من ضمن اكثر المتبرعين للتعليم في العالم وبالأخص للعالم العربي «لطلبة العلم السوريين النازحين واللاجئين بسبب ما تعرضت له دولتهم من دمار».

كما اشاد الأعضاء وفقا للسفير حيات بمبادرة سموه بشأن استضافة المؤتمر الدولي حول معاناة الطفل الفلسطيني في الـ 12 والـ 13 من نوفمبر من هذا العام.

ولفت السفير حيات الى تقدير الدول الأعضاء الى دور الكويت في استضافة مؤتمر المانحين لدعم التعليم في الصومال الذي سيعقد قريبا بعدما دعمت مبادرات (يونسكو) بمبلغ 500 الف دولار مخصصة لصالح السوريين واللبنانيين منذ عام 2015.

وقال ان ممثلي الدول المشاركة يقدرون كثيرا المساهمة المالية باسم صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد بقيمة خمسة ملايين دولار لدعم انشطة (يونسكو) الخاصة بالأزمة السورية والموجهة للطلبة اللاجئين السوريين في كل من الأردن ولبنان.

وأضاف ان هذه التبرعات من سموه، حفظه الله ورعاه، سبقها ايضا تبرع في عام 2013 بمبلغ 3.5 ملايين دولار لدعم برامج وأنشطة (يونسكو) وكل ذلك محل تقدير لدى جميع دول العالم.

وأوضح سفيرنا ان الدورة المتواصلة ليومين تناقش عدة محاور سواء كانت متعلقة بتفويض المراكز من الفئة الأولى ومن ضمنها مكتب التربية الدولي التابع لمنظمة (يونسكو) او المحاور المتعلقة بتقرير رئيس المجلس التنفيذي لمكتب التربية الدولي السابق وكذلك المحور المتعلق بمستقبل المكتب.

وأشار الى ان الدورة تناقش ايضا محورا متعلقا بأنشطة مديرة مكتب التربية الدولي للعام المنصرم 2017 وكذلك ميزانية المكتب والتي تعاني من نقص شديد وذلك بسبب تأثرها بنقص التمويل الذي اصاب ميزانية منظمة (يونسكو) بشكل عام وكذلك ميزانية مكتب التربية للعام المقبل 2018.

كما لفت الى مناقشة بند التبرعات الموجهة لمكتب التربية سواء من الدول او من القطاع الخاص وكذلك مسألة التبرعات والقروض لصالح برامج وأنشطة مكتب التربية الدولي.

وستناقش الدورة صباح الخميس اصدار القرارات المهمة سواء الإدارية والمالية والأنشطة التربوية والمتعلقة بالمناهج الدراسية لهذه الدورة وكذلك تحديد انعقاد الدورة المقبلة رقم 68 لمكتب التربية الدولي لعام 2018.