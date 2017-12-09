أعلن رئيس اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات حازم يوسف العنزي، عن بالغ شكره وعظيم امتنانه لأعضاء الجمعية العمومية للاتحاد على ثقتهم ودعمهم للمجلس التنفيذي للاتحاد وتزكيتهم لأعضائه إثر اجتماع الجمعية العمومية بمشاركة توافقية بين جميع النقابات النفطية التابعة لاتحاد دل على الوعي ووحدة الصف العمالي الذي تتمتع به النقابات النفطية.

وثمن العنزي الثقة الكبيرة من قبل الجمعية العمومية ألقت بثمارها في تزكية هيئة المكتب في المجلس التنفيذي ليظهر في حلة توافقية بين جميع الأعضاء على النحو التالي:

1 ـ حازم يوسف العنزي الرئيس بالتزكية (نفط الخليج)

2 ـ عبدالله ثواب السبيعي نائب الرئيس بالتزكية (الكيماويات)

3 ـ فهد محمد المطوع السكرتير العام بالتزكية (الناقلات)

4 ـ خالد جاسم العنزي السكرتير العام المساعد بالتزكية (البترول)

5 ـ عادل حمود بن مهيني العازمي الأمين المالي بالتزكية (نفط الكويت)

6 ـ فالح عبدالله الفويضل سكرتير العلاقات الخارجية بالتزكية (الناقلات)

7 ـ خالد سعد العجمي سكرتير العلاقات الداخلية بالتزكية (الكيماويات)

8 ـ راشد علي المري عضو

9 ـ سعود حمد العجمي عضو

10 ـ فاضل فرحان الديحاني عضو

11 ـ عبدالله مشوط العجمي عضو

12 ـ مهدي كريم بحريني عضو

13 ـ صلاح أنس المرزوق عضو

14 ـ حمد أحمد الخضري عضو

15 ـ عبدالله زكريا الفيلكاوي عضو

وبين أن المسؤولية جسيمة أمام المجلس التنفيذي الجديد الذي يتطلع إلى مد يد التعاون مع جميع الأطراف لتحقيق رفعة القطاع النفطي بما يصب في مصلحة الكويت، مشددا على العمل بروح الفريق الواحد من أجل تحقيق المطالب العمالية التي يتبناها الاتحاد وتصب في صالح جميع عمال القطاع النفطي شريان البلد وعصب الاقتصاد الوطني.

وقال رئيس المجلس التنفيذي حازم العنزي إننا لا ننسى جهود وبصمات زملائنا السابقين أعضاء المجلس التنفيذي للاتحاد برئاسة سيف القحطاني والذين كان لهم الفضل الكبير في تحقيق انجازات تاريخية في ظروف عصيبة ومطبات مر بها القطاع النفطي فقد حققوا الكثير من المطالب وحولوها إلى انجازات لم يشهد لها مثيل، مؤكدا من هذا المنطلق على استمرار اتحاد عمال البترول بالقيام بمسؤولياته وواجباته والمضي قدما في تكملة مسيرة المطالب العمالية لتحقيق الغايات المرجوة من رفعة ورقي القطاع النفطي والعاملين فيه.