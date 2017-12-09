وقعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان مذكرة تفاهم مع جمعية المحامين الكويتية بهدف دعم وتعزيز التعاون المشترك في تعزيز حماية واحترام حقوق الإنسان ونشر ثقافتها، وتوفير الدعم التقني لمركز حقوق الإنسان في الجمعية لبناء قدراته وتطوير مهارات كوادره لتنمية دور المركز على الصعيد الوطني والصعيدين الإقليمي والدولي.
وقع المذكرة عن جمعية المحامين «مهند طلال الساير» نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، وعن المنظمة «علاء شلبي» الأمين العام للمنظمة، بحضور«عمر العلوي» مدير مركز حقوق الإنسان بالجمعية، وجرت مراسم التوقيع بمقر الأمانة العامة للمنظمة بالقاهرة وتتضمن المذكرة تعزيز التعاون في مجالات التدريب ونشر الثقافة عبر عقد الدورات والندوات والمؤتمرات في القضايا ذات الاهتمام المشترك.