«هذا ما حدث في المانيا في ثلاثينيات القرن الماضي.. عندما ظهر هتلر» الرئيس الاميركي السابق باراك اوباما في كلمة امام النادي الاقتصادي في شيكاغو وذلك في تلميح الى ظاهرة دونالد ترامب. الرئيس الاميركي السابق باراك اوباما في كلمة امام النادي الاقتصادي في شيكاغو وذلك في تلميح الى ظاهرة دونالد ترامب.

«والدي أحب جبلا في سويسرا فاشتراه» تمارا ابنة الملياردير البريطاني بيرني اكليستون الذي جنى معظم ثروته من سباقات «فورمولا 1». تمارا ابنة الملياردير البريطاني بيرني اكليستون الذي جنى معظم ثروته من سباقات «فورمولا 1».

«كلما دخلت غرفة ملابسي ورأيت ملابس على الارض اعرف ان بروكلين كان فيها لأنني شخص يحب الترتيب» ديفيد بيكام متحدثا عن المنافسة في الاناقة بينه وبين ابنه البكر بروكلين الذي صنفته احدى المجلات البريطانية بين العشرة الاوائل الافضل هنداما في حين تراجع تصنيف والده الى المرتبة الثامنة والعشرين. ديفيد بيكام متحدثا عن المنافسة في الاناقة بينه وبين ابنه البكر بروكلين الذي صنفته احدى المجلات البريطانية بين العشرة الاوائل الافضل هنداما في حين تراجع تصنيف والده الى المرتبة الثامنة والعشرين.

«البارحة قرر ترامب الاعتراف بعاصمة فلسطين عاصمة لاسرائيل كما لو انها ملك له لكي يهبها للآخرين» عارضة الازياء الاميركية من اصل فلسطيني بيللا حديد في تغريدة عبرت فيها عن ألمها لمعاناة ابناء شعبها. عارضة الازياء الاميركية من اصل فلسطيني بيللا حديد في تغريدة عبرت فيها عن ألمها لمعاناة ابناء شعبها.

ماذا قال باراك أوباما عن قرارات ترامب؟.. وما الشيء الغريب الذي اشتراه الملياردير بيرني اكليستون؟.. وماذا قال ديڤيد بيكام عن هندام ابنه؟