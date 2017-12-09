نظم مشروع كفو «كفاءات الكويت لفرص مستقبلية» وهي المنصة الوطنية الأولى لعرض الكفاءات الشبابية لتسهيل البحث، لقاء للتواصل والتعاون فيما بينهم احتفالا في يوم التطوع العالمي بحضور ممثلي المجتمع المدني وبالتعاون مع عطاء هب.

وفي اللقاء تحدث م.أحمد المرشد عن خبراته في مجال العمل التطوعي، كما ألقت بيبي عاشور كلمة عن أهمية العمل التطوعي في المجتمع، وكذلك شارك الشاب حمد بورسلي تجربته في التطوع مع فريق الغوص، وذكر فريد الفوزان رئيس عطاء هب أن عطاء هب هي منصة إلكترونية لتسهيل التواصل بين المتطوعيين والجهات العاملة في العمل التطوعي، كما تحدث عن دور عطاء هب في المجتمع والاهداف الذي يسعى لتحقيقها، وعبر عن سعادته بالاجتماع مع رواد العمل الانساني في مثل هذا اليوم وهو اليوم العالمي للتطوع باستضافة الشريك الاستراتيجي الجديد «كفو» لاعلان مشاركته عطاء هب في مبادرة 10000 ساعة تطوع تهدى للكويت بالعيد الوطني.

وقالت د.فاطمة الموسوي المنسق العام لمشروع كفو «الهدف من هذا اللقاء هو اكتشاف المواهب التطوعية وتشجيع الشباب ليكونوا جزءا من العمل الانساني، وكذلك تحفيز الشباب للتعاون مع المنظمات التطوعية المتخصصة لتعزيز روح العمل الجماعي ولقد وصلنا لهذا التقدم بالمشروع من خلال لقاءات متعددة بكفاءات متنوعة أثرت على جودة الموقع، ونحن دائما نتطلع للتعرف على كفاءات جديدة والاستفادة منها».