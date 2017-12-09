هنأ مدير مكتب ضبط الجودة والاعتماد الأكاديمي م.محمد الحمدان الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب متمثلة بمدير عام الهيئة ونوابه الأفاضل بانتهاء الزيارة الأخيرة من التدقيق الخارجي للجهة المانحة من الشركة المانحة «TUV NORD» الرائدة في مجال ضمان الجودة ضمن مشروع حصول الهيئة على شهادة نظام إدارة الجودة ISO9001:2015 حسب متطلبات المواصفة العالمية الجديدة لنظم الجودة، والتي تصدر من المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس الجودة العالمية، موصية بمنح قطاعي الخدمات الأكاديمية المساندة، والتعليم التطبيقي والبحوث بكامل الإدارات والوحدات التنظيمية التابعة للقطاعين على الشهادة بشكل رسمي، حيث قام المدققون الخارجيون بتنفيذ 11 زيارة ميدانية للتأكد من استكمال الإدارات لكل متطلبات المواصفة الجديدة ISO9001:2015.

وأوضح م.الحمدان أنه منذ انطلاقة المشروع عقدت العديد من الاجتماعات مع العمادات والإدارات ورؤساء وأعضاء اللجان لتوضيح مهام كل لجنة وتسليمها النماذج المطلوبة والمعايير الفرعية، بالإضافة إلى متابعة سيرها بإشراف من منسقين المكتب، مشيدا بالدور الذي قامت لجان الجودة فيما يتعلق باستيفاء الخطة التنفيذية لتطبيق معايير الجودة العالمية ISO9001:2015 وما أسندت إليها من مهام وواجبات طيلة فترة تنفيذ المشروع.

وشكر م.الحمدان مدير عام الهيئة السابق د.أحمد الأثري على دوره الكبير ودعمه الدائم والمتواصل للمكتب للتطوير والتحسين وسعيه إلى تطبيق الإجراءات الخاصة بمعايير الجودة في قطاعات وإدارات الهيئة، كما اثنى على اهتمام ومتابعة العمداء والمديرين وأعضاء فرق الجودة وجميع فريق العمل في مكتب ضبط الجودة والاعتماد الأكاديمي الذي كان له الدور المهم في تحقيق النجاح للمشروع، وبما حظي به من دعم واهتمام من الادارة العليا وجميع العاملين في الهيئة لخروجه بالشكل المتميز.

وفي الختام، أشار م.محمد الحمدان الى أن حصول الهيئة على شهادة الجودة ISO9001:2015 ما هو الا احدى الخطوات الرئيسة والمهمة التي تقدم عليها الهيئة لتحقيق الجودة كمؤسسة تعليمية والتي تساهم في تميزها أكاديميا وإداريا والارتقاء بمخرجاتها من جميع النواحي.