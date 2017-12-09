بحث رئيس جهاز الأمن الوطني الشيخ ثامر العلي الصباح اليوم مع مسؤولين عسكريين أمريكي وبريطاني اوجه التعاون المشترك واخر المستجدات الاقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وجرى خلال استقبال الشيخ ثامر العلي في مقر اقامته بالمنامة مساعد وزير الدفاع الامريكي للعلاقات الأمنية الدولية روبرت كاريم بحث أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما بحث الصباح في وقت لاحق مع وزير الدفاع البريطاني غافين ويليامسون سبل تعزيز التعاون بين البلدين في شتى المجالات واستعرض معه العديد من الأمور التي تهم الجانبين.وأكد العلي اهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين الكويت وبريطانيا خاصة في مجالات الامن والدفاع.

حضر اللقاء بين الجانبين عدد من كبار القيادات الأمنية والعسكرية. ويرأس رئيس جهاز الأمن الوطني الشيخ ثامر العلي وفد دولة الكويت المشارك في منتدى حوار المنامة الذي انطلقت اعماله أمس الجمعة.

يذكر ان المنتدى الذي تستمر فعالياته ثلاثة ايام يشارك فيه عدد من الخبراء في السياسة والأمن ومن العسكريين والاكاديميين لبحث اهم القضايا وتبادل الآراء والأفكار والرؤى.