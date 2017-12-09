عادل شنان

نظمت مجاميع شعبية كويتية وعربية وقفة تضامنية في ساحة الإرادة اليوم لرفض قرار الإدارة الأمريكية نقل سفارتها الى القدس الشرقية.

بدوره قال رئيس اتحاد العام لعمال الكويت محمد الحضينة ان القرار الخطير الذي اتخذته الادارة الامريكية بنقل سفارتها الى القدس والاعتراف بها كعاصمة للاحتلال الصهيوني الاسرائيلي ليس الا لخلط الاوراق وتأزيم الاوضاع واعادة المنطقة والقضية لسنوات الى الوراء ، مبيناً ان القرار مخالف لكافة المواثيق الدولية وقرارات الامم المتحدة والاتفاقات التي حصل من خلالها الشعب الفلسطيني على الكثير من المكاسب التي شكلت له منطلقات ايجابيك في كفاحه الطويل في الوقوف بوجه الاحتلال الاسرائيلي



وذكر الحضينة ان الاتحاد العام لعمال الكويت يدين ويرفض القرار الجائر جملة وتفصيلاً ويعتبره تعسفياً واتى في وقت شديد الحساسية والتعقيد ، موضحاً انه سيقلب الحقائق والمقاييس ويفسح المجال واسعاً لعودة الحروب والنزاعات المسلحة التي من شأنها ان تجلب العنف والدمار ، لافتا الى ان الحملة العالمية الواسعة للقرار والمناهضة للسياسة الامريكية تجاه الاعتراف بالقدس كعاصمة لاسرائيل هي خير دليل على الخطأ الكبير الذي ارتكبه ترامب ومن الضروري ان يقوم بتصليحه تجنباً لانعكاساته السلبية على العالم

وفي هذا الشأن قال النائب اسامة الشاهين ان القدس ليست قضية الشعوب والمسلمين بل هي قضية العدالة الانسانية وقرار الادارة الامريكية قرار جائر حيث انني ادعو الحكومات العربية ازاء هذا الصلف الامريكي تجاه هذه القضية العادلة استبعادا لبيانات الشجب والاستنكار وان ما يعيد الحق هو القوة ورباط الخيل لا التطبيع واجواء المداهنة ، رفضا لهذه الخطوة الجائرة

واضاف الشاهين ان جلسة الاربعاء المقبل مخصصة فقط للقضية الفلسطينية ورفض القرار الامريكي بنقل سفارتها للقدس معتبرا الاحتلال الصهيوني جريمة ولا سلام الا باستعادة القدس .

بدوره قال النائب السابق عبدالله التميمي انه بعد القرار الارعن للرئيس الامريكي والتخطيط لتهويد القدس منذ عام 48 لم تقف الحركات اللاحقة له نقول ان المسجد الاقصى والقدس كاملة لنا كمسلمين وعرب ونقول للدنيا جميعها اننا رفضنا هذا القرار.

واضاف التميمي : نحن نعول على الشعوب اكثر من الحكومات وعلى مدة 60 عاما لم نلمس من خلالها شيئا حيث استغلت الحكومات الامريكية المتعاقبة المشاكل والخلافات العربية لكننا نقول ان القدس عاصمة فلسطين وتبقى حرة عربية لا نقاش في ذلك مهما كانت الظروف ، ونحن في الكويت لا نقبل المساس بالقدس على كافة المستويات.

اما النائب السابق احمد لاري فقال ان هذا القرار استفاد منه ترامب استفادة داخلية انتخابية لكنه جاء عكسيا لصالح التيارات الداعية الى الانتصار للقضية الفلسطينية العادلة وهي قضية العرب والمسلمين وستظل وستعود محررة قريبا لحضنها العربي الاسلامي في ظل ظلم وعجرفة وغطرسة الكيان الصهيوني وليس هناك حر له وجدان عادل يرضى بقرار الادارة الامريكية نقل سفارتها للقدس حيث اننا نريد القدس كاملة للشعب الفلسطيني.

من جهته قال النائب السابق مبارك الدويلة لسنا هنا لاجل الفلسطينيين بل لقضية المسلمين الاولى وهي فلسطين والقدس تحديدا ونعتبر ان ما قام به الرئيس الامريكي خيرة لمشاعر المقاطعة الشعوبية التي نهضت من جديد في انتفاضة شعبية عارمة للاحتجاج ورفض كافة هذه الاساليب في تهويد القدس .

قانون للمقاطعة

بدوره قال النائب محمد الدلال اننا اليوم نشارك بالوقفة الاحتجاجية على قرار نقل سفارة الولايات المتحدة الامريكية للقدس والمنظمة من قبل الحركات والفعاليات السياسية في الكويت وهي وقفة مستحقة وواجب شرعي ووطني وتأكيد على رفضنا للكيان الصهيوني الغاصب لارض فلسطين مؤكداً ان قرار الرئيس الامريكي دونالد ترامب مخالف لكل الاتفاقيات والمواثيق الدولية وسيخلق أزمة كبرى في المنطقة وفي العلاقة مع امريكا ، وان مجلس الامة ومن خلال التنسيق فيما بين النواب سيقدم قانون مقاطعة شامل وكامل وسيتم العمل مع المنظمات الدولية لرفض الكيان الصهيوني وممارساته.

وبين الدلال ان الموقف الكويتي جيد لكن نريد تصعيده اكثر وسيكون القانون مكملاً لذلك من خلال قطع اي علاقة كانت مع الكيان الصهيوني وخصوصاً في اي جانب اقتصادي او تجاري بالاضافة الى رفض التطبيع حملةً وتفصيلا.

في حين قال النائب السابق حمد المطر ان وقفة اليوم الاحتجاجية ليست بغريبة على الشعب الكويتي الحي بقضاياه العربية والإسلامية دائماً وأبدا وذلك بدءاً من سمو الامير الذي كان ومازال يدعم القضية الفلسطينية العربية الاسلامية والموقف الشعبي اليوم على مستوى المواطنين والمقيمين ضد كل المنافقين الذين ينافقون على قضايانا الاسلامية والعربية.



لولوة الملا: فلسطين ستبقى عربية وعاصمتها القدس الشريف

أكدت رئيسة الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية وممثلة جمعيات النفع العام في الكويت لولوة الملا ان ان فلسطين ستبقى عربية وعاصمتها القدس الشريف شاء من شاء وأبى من أبى ، مضيفة نحن نريد أفعال لآ أقوال

وقفة ساحة الإرادة تأتي تعبيراً عن ارادة الشعب الكويتي وسخطه على الاعتداء الذي قامت به الولايات المتحدة على الحقوق التاريخية للشعب العربي والفلسطيني ، قائلة ان جمعيات النفع العام الكويتية تستنكر وتشجب بشدة هذا القرار المخالف للمعاهدات الدولية والمستفز لمشاعر الشعوب العربية والعالم والذي منح الكيان الصهيوني مكاسب لايستحقها ويهدف الى تكريس معطيات جديدة مرفوضة ومستهجنة ستثري صفحات الصراع مع الوجود الصهيوني الاستعماري على ارض فلسطين.

واضافت الملا أن الامة العربية والاسلامية صُدمت بما اقدم عليه الرئيس الامريكي بالاعتراف بالقدس الشريف كعاصمة للكيان الصهيوني الغاصب ونقل سفارة بلده اليها ، مناشدة جميع المنظمات الدولية وحكومات العالم والمجتمعات الدولية والعربية بضرورة اتخاذ كافة الوسائل والسبل للوقوف بوجه القرار وابطاله والتصدي للممارسات والمخططات والانتهاكات الاثمة ومحاولة تركيع الشعب الفلسطيني وتهويد الاراضي المحتلة

الى ذلك قال النائب السابق حمد المطر ان وقفة اليوم الاحتجاجية ليست بغريبة على الشعب الكويتي الحي بقضاياه العربية والإسلامية دائماً وأبدا وذلك بدءاً من سمو الامير الذي كان ومازال يدعم القضية الفلسطينية العربية الاسلامية والموقف الشعبي اليوم على مستوى المواطنين والمقيمين ضد كل المنافقين الذين ينافقون على قضايانا الاسلامية والعربية.