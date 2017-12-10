العمر: المهرجان تعليمي خيري وفرصة للأطفال لتعلم مهارات جديدة

دارين العلي

التعلم المتبادل عنوان عريض للمهرجان الخامس لفريق «نحن متطوعات» الذي نظم أمس في حديقة ديسكفري تحت شعار «أتعلم وأعلم» والذي يهدف الى تعلم المهارات الجديدة للأطفال مقابل دعمهم الاطفال المحتاجين في دفع تكاليف المدارس النظامية.

وقالت رئيس اللجنة الاعلامية للمهرجان لولوة العمر ان المهرجان يعود ريعه لطلبة العلم المحتاجين داخل الكويت ويوجه لطلاب المدارس الخاصة ذات الرسوم البسيطة والتي لا يستطيع ولي الامر تدبيرها ودفعها.

ولفتت الى أن النشاط يحمل وجهين أو أسلوبا للتعليم المتبادل كأن يرتاد الاطفال ورش عمل جديدة وأنشطة متنوعة يتعلمون من خلالها مهارات جديدة بمقابل مادي رمزي يستطيعون من خلاله مساعدة الطلاب المحتاجين في المدارس بدفع تكاليف مدارسهم.

وأوضحت أن المهرجان فرصة للأطفال لتعلم مهارات جديدة في الطبخ والخياطة والرسم والتلوين على الاقمشة وفنون الرماية والدفاع عن النفس، وهو في الوقت نفسه تغيير إيجابي للأطفال عما اعتادوا ان يفعلوه في أيام العطل.

ولفتت العمر الى أن الاقبال على المهرجانات السابقة وحماس الاطفال لمساعدة غيرهم ونجاح التجارب السابقة حتم على الفريق تجديد العمل على تنظيمه بشكل سنوي لما فيه من همة تطوعية تهدف لمساعدة الآخرين.

وأثنت على عمل المتطوعات اللواتي يبذلن جهودهن لإسعاد الاطفال الموجودين في النشاط وتعليمهم مهارات جديدة ومتميزة، بدافع خيري تطوعي بحت، شاكرة الجهات الراعية والشركات المشاركة في المهرجان من منطلق المسؤولية الاجتماعية التي تتمتع بها.

وعن الورش التي تخللت المهرجان قالت العمر انها متنوعة ما بين الفنية والعلمية كالتعلم والتعرف على عالم الروبوتات عن طريق الهندسة والعمل على تجارب وألعاب ممتعة في هذا المجال، لافتة الى دخول هندسة البترول والكهرباء أيضا في ورش العمل التعليمية بطريقة ممتعة للأطفال.

كما تتخلل ورش العمل كيفية صناعة الصابون وصباغة الاقمشة والرماية والمهارات الكروية والحفر على الخشب والدفاع عن النفس والطهي وصناعة السلايم وترتيب الازهار وورشة الخياطة وفن الديكوباج.

وخلال جولة على الورش تحدثت المتطوعة الجود العميرة عن الورشة التي تقدمها في صباغة الاقمشة، لافتة الى أن صباغة الاقمشة هوايتها منذ كانت صغيرة وهي تبلغ من العمر 13 سنة حاليا، وأرادت أن تنقل هذه التجربة للأطفال بهدف مساعدة الآخرين على إكمال دراستهم.

بدورها قالت المهندسة الكهربائية من شركة بترول الديرة إحدى الجهات المشاركة في المهرجان حصة جمال، ان هدف المشاركة تعليمي خيري يهدف الى تعليم الاطفال الهندسة بكافة مجالاتها بأسلوب شيق وممتع يجعل منهم مهندسين صغارا ويوسع من آفاق إدراكهم في هذا المجال.

وحول فن الدفاع عن النفس تحدث الكابتن جاسم علي وهو مدرب الفنون القتالية في لعبة «كاجوكونبو» وهي لعبة تستهدف كافة الفئات العمرية من الجنسين وتهدف إلى تعليم أسلوب الدفاع عن النفس في الحالات الحرجة والطارئة، لافتا الى ان المشاركة في المهرجان تهدف الى دعم العمل الخيري وفي الوقت نفسه ارسال رسالة بأن الرياضة للجميع لا تعترف بالأعمار.