كشـــفت إدارة العلاقات العـــامة في البــلدية عن الإنجـــازات التي حقـــقتها إدارة التراخيص الهنـــدسية بفرع بلـــدية حولي خـــلال شهر نوفمــبر الماضـــي حيــث تم انجاز 795 مـــعاملة تضـــمنت 705 رخص تجارية، و90 رخصة سكن خاص.

وفي هذا السياق اوضح مدير إدارة التراخيص الهندسية م.جاسم الخضر ان الإدارة أنجزت 795 معاملة للسكن الخاص والاستثماري تضمنت 18 معاملة للبناء الجديد، 30 تعديل وإضافة، 4 معاملات زراعة، 19 للهدم في السكن الخاص، أما الاستثماري فقد تم انجاز 9 معاملات للبناء الجديد، 5 معاملات تعديل وإضافة، 5 معاملات هدم و705 أخرى.

ودعت إدارة العــــلاقات العامة الجــمهور في حال وجود أي شكوى أو استفسار يتعلق بالعمل البلدي بعدم التردد بالتواصل مع حساب البلدية عبر مواقع التواصل والذي يعمل على مدار اليوم.