كشفت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن الإنجــازات التي حققـــتها إدارة التـــدقيق ومـــتابعة خدمات البلدية بفرع بلدية محـافظه الجهراء خـــلال شـــهر نوفــــمبر، حيث قام المفتشون بالإدارة من خلال جولاتهم اليومـــية بالكـــشف على 413 محـلا وتحرير 154 مخالفة أغذية وإعلانات.

وفي هذا السياق أوضح مدير إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية محمد الشمري أن المفتشين من خلال جولاتهم اليومية قاموا بالكشف على 413 محلا، تحرير 154 مخالفة أغذية وإعلانات، إزالة 772 إعلانا مخالفا من الشوارع والميادين كانت تحجب الرؤية وتشوه المنظر الجمالي للمحافظة، إرسال 1251 عينة الى مختبر وزارة الصحة.

ودعت إدارة العلاقات العامة الجمهور في حال وجود أي شكوى تتعلق بالبلدية بعدم التردد بالاتصال على الخط المباشر 139 أو التواصل عبر حساب البلدية بمواقع التوصل الاجتماعي، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها على الفور.