بشرى شعبان

كشف الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط د.خالد مهدي عن آلية جديدة لتحديد المشاريع وفق سقف الميزانية بناء على التوجه العام للدولة الذي حدد هذا السقف بهدف الحد من تضخم الميزانيات وهذا يؤدي إلى تغيير في الأولويات الخاصة بالمشاريع.

وأشار مهدي إلى قيام الأمانة العامة للتخطيط وبناء على توجه الدولة بدمج بعض المشاريع المكررة لدى الجهات عبر التنسيق بين تلك الجهات وتحقيق الدمج في مشروع واحد كي لا تتكرر المشاريع في عدد من الجهات الحكومية.

وأوضح أن من ابرز المشاريع التي تم دمجها مشروع برنامج الحد من الأمراض المزمنة، وهو مشروع تقدمت به وزارة الصحة إلى جانب العديد من الهيئات الحكومية التي تقدمت بنفس المشروع منها هيئة الشباب وهيئة الرياضة وهيئة التغذية ومعهد الكويت للأبحاث العلمية وهو نفس المشروع فجرى دمجه في مشروع واحد.

وردا على سؤال حول تخفيض اعداد المشاريع أوضح مهدي انه لا توجه لتخفيض اعداد المشاريع إنما ما نقوم به عملية موازنة ما بين الموارد المالية الموجودة ومحددة بسقوف الميزانيات في الوزارات والهيئات الحكومية وعلى سبيل المثال لا الحصر في وزارة التربية نعمل على تنفيذ ما هو مدرج ضمن أولويات الخطة الانمائية.

وعن جديد الأمانة العامة للتخطيط كشف عن توجه عام في الخطة الخمسية الثالثة سيكون محصورا بعدد محدد من السياسات العامة بمعنى ان الخطة الانمائية الخمسية الثانية كانت تتضمن 342 سياسة عامة بينما الخطة الانمائية الخمسية الثالثة لا توضع بهذا الشكل، بل سيكون هناك تناغم بينها وبين المخطط الهيكلي الرابع للدولة الذي سيعرض خريطة استثمارية للبلد ويفعل دور القطاع الخاص من ضمن مشاريع الدولة. والأولوية الآن تتوجه أكثر فأكثر نحو الحد من التمويل الحكومي وإشراك القطاع الخاص بالمشاريع وتفعيل الشراكة بين القطاعين بالإضافة إلى تفعيل خطة التخصيص.

وردا على سؤال بخصوص مشروع المدن الصناعية، بين مهدي انه مازال قائما وجار العمل على تنفيذ البنى التحتية له في الشدادية، كما أن العمل جار على تنفيذ وإنشاء 6 مدن عمالية، وان اللجنة المؤقتة في المجلس البلدي انجزت الكثير من الامور التي كانت عالقة. وعن مشروع التخصيص والاولوية فيه قال: أول المشاريع في التخصيص بخطة التنمية هو محطة الشعيبة الشمالية، وهناك العديد من المشاريع الاخرى مازالت قيد الدراسة، لافتا الى أن خطة 2018 - 2019 انجزت وهي الآن لدى المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وأعد تقريره بشأنها ورفع إلى مجلس الوزراء.