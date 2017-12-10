أهمية خاصة للسوق الكويتي الذي يعتبر من أكبر الأسواق المستوردة للأغنام الحية

أسامة دياب ـ ندى أبونصر

رحب السفير الأسترالي لدى البلاد وارن هاوك بانعقاد القمة الخليجية مكتملة النصاب في الكويت، موضحا دعم بلاده لجهود الوساطة الكويتية والمساعي المحمودة لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، وشدد على حرص بلاده على وحدة وتماسك كيان مجلس التعاون الخليجي.

ولفت هاوك، في تصريحات للصحافيين على هامش يوم المذاق الأسترالي الذي أقامته السفارة للتعريف بالمنتجات الغذائية الأسترالية، إلى أن الكويت ستلعب دورا كبيرا ومهما في مجلس الأمن، وهذا ما سيعزز من دورها الرائد إقليميا ودوليا على صعيد حل النزاعات وإحلال السلام، فضلا عن دورها المميز في مجال العمل الإنساني والتخفيف من آلام المعذبين والمشردين من جراء الكوارث الطبيعية والإنسانية، متمنيا للكويت قيادة وشعبا دوام التوفيق والسداد.

وأشار هاوك إلى أن بلاد تولي السوق الكويتي أهمية خاصة، حيث تعتبر الكويت من أكبر الأسواق العالمية المستوردة للأغنام الحية، موضحا أن السوق الخليجي يستوعب 10% من صادرات بلاده من اللحوم التي تصدرها للعالم، لافتا إلى أن بلاده تصدر للكويت ما قيمته 100 مليون دولار من القمح، كما تضاعفت الصادرات الأسترالية من الفواكه لمنطقة الشرق الأوسط.

وبالعودة إلى المناسبة، أوضح هاوك أن يوم المذاق الأسترالي يعكس حرص السفارة على تعريف الشعب الكويتي بالمنتجات الأسترالية من المواد الغذائية من لحوم ومنتجات ألبان وخضراوات والتي تعتبر الأفضل عالميا.

وكشف هاوك أن بلاده ستحتفل بالعيد الوطني في 26 يناير المقبل، وستقوم السفارة بتنظيم العديد من الفعاليات المتنوعة والتي تشمل مختلف مجالات التعاون على مدار أسبوع كامل.