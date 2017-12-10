أسامة دياب

أكد السفير الألماني لدى البلاد كارل بيرغنر ان انعقاد القمة الخليجية في موعدها في الكويت يعتبر نجاحا يضاف لإنجازات الديبلوماسية والتي تدعمها ألمانيا وبقوة، وأضاف بيرغنر ان الأزمة بين دول منظومة دول التعاون الخليجي لا تؤثر على دول المنطقة فحسب بل امتدت آثارها إلى مختلف دول العالم ومنها المانيا ونأمل أن تكون هذه القمة هي بداية الحل لهذه الأزمة.

وعن القرار الأميركي بنقل سفارتهم للقدس قال انه ليس لدى المانيا النية لنقل سفارتها من تل أبيب الى القدس كون هذا الأمر سيثير حفيظة الفلسطينيين والعرب، كما ان الحكومة الفيدرالية الألمانية «لا تدعم القرار الأميركي لأنه يجب أن يكون وفقا للمفاوضات في إطار حل الدولتين»، لافتا إلى أن «أي قرار منفرد في هذه القضية سيصعب الوصول إلى حل».

وعن تأثيرات الـ «بريكست» على الاقتصاد ومستقبل الاتحاد الأوروبي، قال: ستتضح معالم وتأثيرات الـ «بريكست» بعد إنهاء التفاوض بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي على شروط خروجها من الاتحاد، لهذا ربما يكون سابقا لأوانه التخمين بشأن هذه التأثيرات. إلا أننا متأكدون من قوة الاقتصاد الألماني في الوقت الراهن القادر على تحمل خسارة بسيطة مترتبة على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.