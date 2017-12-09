محمد هلال الخالدي

* السفير الفلسطيني لـ"الأنباء" : القدس ستبقى عاصمة فلسطين الأبدية ونثمن عاليا موقف الكويت الداعم لقضيتنا

شارك مئات الكويتيين في وقفة احتجاجية مساء اليوم أمام سفارة دولة فلسطين العربية، ليعلنوا بأعلى صوتهم رفضهم للقرار الأميركي الجائر والذي اعترف فيه بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني المحتل، معبرين عن غضبهم ومشاركتهم لأمتهم الإسلامية قضاياها المصيرية، كما هو حال الكويتيين دائما، وليؤكدوا من جديد أن الكويت كانت ولا زالت تقف بجانب أمتها الإسلامية والعربية وتدعم بكل ما تملك من امكانات، بالقول والفعل، قضاياها العادلة وحقوقها المسلوبة.



من جانبه عبر السفير الفلسطيني في الكويت رامي طهبوب عن تقديره وامتنانه للكويت حكومة وشعبا على مواقفها المشرفة تجاه القضية الفلسطينية، لافتا أنها مواقف حقيقية وداعمة للشعب الفلسطيني والحق الفلسطيني منذ البداية وليست وليدة اليوم.

وقال في تصريح صحفي أنه يثمن عاليا جموع الكويتيين والمواطنين الذين شاركوا في الوقفة الاحتجاجية بعد ظهر اليوم في ساحة الارادة للتعبير عن رفضهم للقرار الجائر الذي اتخذه الرئيس الاميركي دونالد ترامب والقاضي بالاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني المحتل، مؤكدا ان هذا القرار “لا يساوي قيمة الحبر الذي كتب به وهو بالنسبة لنا كفلسطينيين اجراء باطل وكأنه لم يكن، والوضع على أرض فلسطين كما هو، القدس محتلة وستبقى دائما وأبدا عاصمة دولة فلسطين، ولا يستطيع أي أحد أن يلغي او يغير هذه الحقيقة طالما أن هناك شعب فلسطيني وقلبه ينبض بقضيته الأولى، وطالما أن هناك شعب عربي يتضامن مع القدس وموقف عالمي إنساني يقف مع الحق،

واضاف طهبوب : القدس بالنسبة للجميع عرب ومسلمين ومسيحيين هي خط أحمر لا يسمح لأي كان بتجاوزه، وعلى هذا الأساس نتقدم لدولة الكويت بالشكر على مواقفها الداعمة للقضية الفلسطينية والتي كانت من أولى الدول العربية التي أصدرت بيانا تعبر فيه عن رفض هذا الاجراء الاستفزازي، كما نشكر جميع الدول ال 14 أعضاء مجلس الأمن الذين قاموا أمس بتعرية الموقف الأميركي وعبروا عن رفضهم القاطع لكل ما اتخذته الادارة الاميركية ضد القدس، وأشكر الجميع من مواطنين ومقيمين على هذه الأرض الطيبة تلبيتهم نداء القدس والمشاركة في هذه الوقفة الاحتجاجية، وباذن الله نلتقي جميعا وقد تحررت القدس.

وأكد طهبوب ان الرئيس الفلسطيني أبلغ الجانب الأميركي رفضه استقبال نائب الرئيس الاميركي الذي سيزور المنطقة الاسبوع القادم، وردا على التهديدات الاميركية، نقول بأن هذه التهديدات مرفوضة ولا نقبل تهديدا من أي كان”.

من جانبه أكد السفير الأردني تضامن بلاده مع الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن الشعب الأردني والفلسطيني شعب واحد، ومصيرهما واحد.

كما تحدث سفير تشاد الذي أكد دعم بلاده للقضية والحق الفلسطيني منذ بدء النكبة عام 1948، حيث شاركت بلاده بالسلاح والجنود دفاعا عن فلسطين ومقدسات المسلمين.

ومن جهته ناشد بندر الخيران السلطة الفلسطينية توحيد الصف الفلسطيني وتجاوز الخلافات والعمل يدا واحدة ضد العدو المشترك،

كما شدد أمين عام عمال الكويت محمد العرادة على عروبة القدس ودعم الكويت لفلسطين حكومة وشعبا.