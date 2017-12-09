إستنكر إتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومي قرار نقل سفارة الولايات المتحدة الامريكية والإعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل واصفا القرار بـ "الكارثي " وغير المسئول لتعارضه مع القانون والشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة لذا لن يغير الوضعية القانونية لمدينة القدس بإعتبارها مدينة فلسطينية تقع تحت وطأة الإحتلال الصهيوني .

وشدد الإتحاد في بيان أصدره على ضرورة تحمل كافة المنظمات الاسلامية والعربية لمسئولياتها تجاه هذا الحدث الذي يعد نكبة جديدة في تاريخ الامة العربية والاسلامية لذا لابد من تحرك سريع وفوري لكافة الدبلوماسيات لوقف العمل بهذا القرار المشين والذي سيزيد من القلاقل ونزيف الدماء في المنطقة التي لم تهدأ من الصراعات والنزاعات حتى الان .

وثمن الإتحاد الموقف الرسمي والشعبي الكويتي تجاه قرار الإعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني معربا عن ثقته الكبيرة في المساعي والدور الرائد الذي يقوم به صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد على الصعيدين الدولي والإقليمي بما لديه من حنكة سياسية وخبرة دبلوماسية واسعة سوف تسهم في الخروج من هذه الازمة التي تحدق بالمنطقة جراء هذا القرار الذي يتنافي مع كل الاعراف والمواثيق الدولية لإنحيازه الكامل والفاضح للمحتل الاسرائيلي على حساب الشعب العربي الفلسطيني الذي يناضل من ٦٠ عاما لإستعادة حقوقه المسلوبة وسط تخاذل واضح من المجتمع الدولي .

وأوضح الإتحاد أن هناك قاعدة عريضة من العاملين في الدولة يمثلها الإتحاد تتجاوز أعدادها ال ٤٠٠ الف مواطن يقفون صفا واحد خلف الموقف السياسي والدبلوماسي الكويتي في مواجهة القرار الاسود الذي يعيد إلى الأذهان ذكرى نكبة العام ١٩٤٨ الذي يواكب إقامة الدولة الصهيونية في فلسطين مؤكدا أن الدبلوماسية الكويتية قادرة على الإسهام بدور كبير في إيقاف العمل بهذا القرار بما لديها من أرضية علاقات راسخة مع جميع دول العالم .