مكي: الإعلام هو السلاح الأول في كل معركة

قال الوفد الكويتي الى مؤتمر الاتحاد العام للصحفيين العرب ان الدعم الاعلامي الكويتي للشعب العراقي سيتواصل حتى بعد ان حسم معركته ضد الارهاب وحقق النصر على تنظيم ما يسمى «داعش». وذكرت رئيسة الوفد رابعة مكي الجمعة ان «الدعم الاعلامي الكويتي والعربي للعراق سيتواصل في المرحلة المقبلة حتى بعد ان حقق ابناء هذا البلد بأنفسهم وبتكاتف قواهم الداخلية نصرا حقيقيا على تنظيم (داعش) الذي كان يعد تهديدا كبيرا لهم ولبقية الدول العربية».

ونوهت مكي بالصحفيين العاملين داخل العراق مؤكدة انهم كانوا «جزءا من النصر المتحقق على الارهاب» معتبرة ان «الاعلام السلاح الاول في كل معركة وهو الكلمة التي تشحذ الهمم وتحقق الانتصارات». واعربت عن الأمل بمستقبل افضل للعلاقات العراقية - الكويتية على المستويات الاعلامية والثقافية.

وقالت انها وجدت بغداد اليوم بحلة افضل وواقع امني اكثر استقرارا مما كان عليه الوضع في عام 2010 حين زارت العاصمة العراقية.

وتترأس مكي وفد الكويت الى اجتماع الاتحاد العام للصحافيين العرب المنعقد في بغداد بعنوان «دورة القدس».

وشاركت مكي اول من امس ضمن اللجنة التي اختارها الاتحاد لوضع بيان التنديد بالقرار الاميركي المتعلق بإعلان القدس عاصمة لاسرائيل.