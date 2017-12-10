فرج ناصر

كشف مصدر مسؤول في وزارة الأشغال أن ديوان الخدمة المدنية رفض تثبيت ما يقارب 9 وظائف إشرافية بالوزارة، وذلك لعدم انطباق المواصفات والاشتراطات الخاصة بالديوان عليهم، الديوان رفض اعتماد كشف يضم ما يقارب 9 موظفين لشغل وظائف إشرافية شاغره منذ فترات طويلة، وذلك بناء على طلب وزارة الأشغال، الأمر الذي جعل الوزارة تعيد ترشيح موظفين آخرين تنطبق عليهم الشروط.

من جانب آخر، كشف مصدر مسؤول بالوزارة انه سيتم اعتماد الهيكل الجديد للوزارة، وذلك بعد نقل الاختصاصات الخاصة بهيئة الطرق من وزارة الأشغال، وبذلك سيشمل الهيكل الجديد إدارات وقطاعات ووكلاء مساعدين جدد يتماشى وآلية العمل بالوزارة للمرحلة المقبلة.

وقال إن ديوان الخدمة المدنية سيعتمد الهيكل الجديد قريبا، وذلك بعد اكتمال دراسة ما يتضمنه الهيكل من استحداث إدارات جديدة.