وزعت الهيئة العامة للبيئة شتلات على أصحاب المخيمات في منطقة المطلاع تشجيعا للمواطنين على الزراعة وتشجير المنطقة والحفاظ على البيئة البرية. وقال رئيس مجلس ادارة الهيئة الشيخ عبدالله الأحمد في تصريح ان الهيئة وزعت خمسة آلاف شتلة على أصحاب المخيمات من أنواع (عرفج وارطى ورمث وطلح وسدر وغاف وسمر)، مبينا ان الحملة جاءت بالتعاون مع الشركة الكويتية لنفط الخليج والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

ودعا رواد البر الى الالتزام بكل الاشتراطات والضوابط التي أصدرتها البلدية استعدادا للموسم، اضافة إلى تطبيق قانون البيئة الجديد كاشفا عن قيام فرق الضبطية القضائية وبالتعاون مع شرطة البيئة بالتفتيش على جميع المخيمات لضبط اي مخالفة للقانون.

وأشاد بالجهود التي تقوم بها فرق الضبطية القضائية التابعة للهيئة العامة للبيئة وشرطة البيئة وبلدية الكويت والهادفة إلى مساعدة ودعم رواد البر.