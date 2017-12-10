مريم بندق

يحسم صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد في اجتماع مع سمو رئيس الوزراء يعقد صباح اليوم الامور المعلقة تمهيدا لإعلان الحكومة الذي قد يتأخر الى مساء اليوم او يؤجل الى غد صباحا على ان يؤدي الوزراء اليمين الدستورية امام سمو الأمير في اليوم ذاته.

وقد ألمحت مصادر اخرى الي احتمال تأخر إعلان الحكومة الى الأربعاء المقبل.

وقد تبلور التشكيل الحكومي الجديد بشكل مبدئي باستثناء بعض الأمور العالقة التي يحسمها صاحب السمو تمهيدا للإعلان رسميا عن مرسوم الحكومة الجديدة على ان يؤدي الوزراء اليمين الدستورية امام صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد غدا الاثنين كما أشارت «الأنباء» امس.

وكشفت مصادر رفيعة في تصريحات خاصة لـ«الأنباء»، ان اهم الامور هي حسم دخول الشيخ ناصر صباح الأحمد الحكومة نائبا أول ووزيرا للدفاع، وإجراء تدوير بين وزير الأشغال م.عبدالرحمن المطوع ووزيرة الشؤون الاجتماعية هند الصبيح - التي تتمسك بحقيبة الشؤون - بحيث تتولى الصبيح وزارة الأشغال بجانب التخطيط والشؤون الاقتصادية ويتولى المطوع وزارة الشؤون.

وقالت المصادر انه تم التراجع عن إسناد حقيبة النفط الى القيادي النفطي حسين اسماعيل.

وعلمت «الأنباء» أنه تم إبلاغ الوزراء العائدين من الحكومة السابقة بالحقائب الوزارية التي أسندت إليهم سواء الحقائب نفسها أو الحقائب الجديدة التي تم تدويرهم إليها.

وقالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ«الأنباء» انه تم ابلاغ الوزراء الجدد بالحقائب التي ستسند إليهم.

وردا على سؤال حول توقع حدوث اي تأخير، اجابت المصادر:

لا يوجد شيء مؤكد 100% لكن المتفق عليه انجاز التشكيل الحكومي. وبحسب المعلومات فالوزراء الجدد هم:

٭ الشيخ ناصر صباح الأحمد نائبا اول ووزيرا للدفاع

٭ عادل الخرافي وزير دولة لشؤون مجلس الامة

٭ د. نايف الحجرف وزيرا للمالية

٭ علي الموسى وزيرا للإسكان ووزير دولة لشؤون الخدمات

والوزراء العائدون هم:

٭ الشيخ صباح الخالد نائب رئيس وزراء ووزير خارجية

٭ الشيخ خالد الجراح نائب رئيس وزراء ووزير داخلية

٭ انس الصالح نائب رئيس وزراء ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء

٭ هند الصبيح وزيرة للأشغال والشؤون الاقتصادية والتخطيط

٭ خالد الروضان وزير التجارة والصناعة ووزير دولة للشباب

٭ عبدالرحمن المطوع وزيرا للشؤون

٭ محمد الجبري وزيرا للبلدية والأوقاف.