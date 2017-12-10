إمكانية عقد جلسة خاصة الثلاثاء المقبل لبحث تقارير اللجان عن القوانين الشعبوية

سلطان العبدان

عقد مجموعة من النواب اجتماعا في ديوان النائب محمد الدلال أمس وذلك للتباحث حول آخر المستجدات على الساحة المحلية، بالإضافة الى التنسيق حول الجلسات الخاصة المنتظر انعقادها خلال الأسبوع الجاري.

مصدر من الاجتماع أبلغ «الأنباء» بأن المجتمعين تباحثوا في قضية وقف نفاذ الأحكام الصادرة بحق بعض النواب والنشطاء السياسيين في قضية دخول المجلس، مشيرا الى ان مجموعة التنسيق النيابية وزعت الأدوار بالاتفاق مع المحامين الموكلين عن المحكومين لتقديم طلب وقف النفاذ الذي من المنتظر ان يعرض على جهات الاختصاص اليوم او غدا على أبعد تقدير. وأضاف المصدر ان مبدأ المواجهة مع الحكومة المقبلة طرح خلال الاجتماع وذلك عطفا على آلية التعامل مع المحكومين. وأوضح المصدر ان المجتمعين ناقشوا التسريبات الخاصة حول عدم حضور الحكومة الجلسة الخاصة اليوم المقررة لمناقشة الأخطار الداخلية والخارجية والمصالحة الوطنية بالإضافة الى آلية التعامل مع هذا الإجراء، حيث بات في حكم المؤكد عدم حضور السلطة التنفيذية الجلسة، مشددا على انه جرى الاتفاق على اجراءات تصعيدية اذا لم تلتزم الحكومة بطلب عقد جلسة اليوم.

وأكد المصدر ان النواب بحثوا إمكانية عقد جلسة خاصة الثلاثاء المقبل لبحث تقارير اللجان عن القوانين الشعبوية مثل أسعار البنزين والكهرباء وفوائد القروض وغيرها.