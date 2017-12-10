قال وكيل وزارة الأوقاف المساعد لقطاع الشؤون الإدارية والمالية م.بدر العتيبي: نقف اليوم على إنجاز جديد يضاف إلى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وهو حصول مراقبة الدعم الفني بإدارة مركز نظم المعلومات على شهادة الآيزو العالمية والتي تشهد بجودة الخدمات ووضوح العمليات.

وأضاف العتيبي خلال حفل حصول مراقبة الدعم الفني على شهادة «آيزو 20000» في نظام إدارة الخدمات لتكنولوجيا المعلومات إن هذه الشهادات تؤدي إلى اعتماد معايير موحدة تؤدي إلى تشابه ظروف العمل بشكل عام مما يجعل هناك تقاربا ومشاكل بين الشركات والمؤسسات والجهات ذات مجال العمل المتشابه في أرجاء العالم، وبالتالي الاستفادة من خبرات الجهات المتقدمة في مجال عملها، ونقل التجارب الناجحة، وما ينتج عنه من اكتساب العاملين لمهارات متنوعة وتطوير قدرات الموارد البشرية لدى مركز نظم المعلومات.

وتابع العتيبي: والحصول على مثل هذه الجوائز المعروفة يعتبر إنجازا جديدا يضاف إلى قطاع الشؤون الإدارية والمالية وحافزا لباقي الإدارات لتحقيق إنجازات مشابهة، وهو شهادة على سرعة الإنجاز ودقته ووضوح المهام لكل موظف وترتيب العمليات.

وقال ان هذه الإنجازات لا تأتي فرادى ولكن بتضافر جميع العاملين بإدارة مركز نظم المعلومات وخاصة مراقبة الدعم الفني، والشكر لهم على جهودهم المتميزة، وللأخ مدير مركز نظم المعلومات ومراقب الدعم الفني وللعاملين كل الشكر والتقدير.

وأكد ان هذه الأعمال تنصب في رؤية الوزارة الخاصة بالريادة عالميا بالعمل الإسلامي وتعزيز لخطتها الاستراتيجية وهذه هي العالمية التي نبحث عنها ولا شك ان المحافظة على الإنجاز أصعب من تحقيقه وهي دعوة للاستمرار بالتميز والمحافظة عليه.

وفي نهاية الاحتفال كرم وكيل وزارة الأوقاف المساعد للشؤون الإدارية والمالية م.بدر العتيبي المحتفى بهم.