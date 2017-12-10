أعلنت رابطة الأدباء الكويتيين أمس نشرها أعداد مجلة (البيان) التي تصدرها شهريا منذ أبريل عام 1966 بشكل إلكتروني عبر شبكة الإنترنت.

وقالت أمين صندوق الرابطة عائشة الفجري لـ «كونا» ان مجلة البيان من المجلات الثقافية المهمة وتعد منارة أدبية كويتية وسجلا وثائقيا للأدب الكويتي لأكثر من نصف قرن إذ كتب فيها قامات من الأدب العربي ورموز من الحركة الثقافية.

وأضافت الفجري انه تم الاتفاق مع موقع أرشيف المجلات الأدبية والثقافية العربية الذي يعد من أهم المواقع الإلكترونية لنشر المجلة بالكامل مجانا.

وأوضحت ان القارئ العربي يستطيع تصفح وتحميل كل الأعداد القديمة والجديدة من المجلة عبر الرابط التالي (http://archive.sakhrit.co).

وتقدمت الفجري بالشكر والتقدير للأديب الكويتي محمد الشارخ صاحب الموقع على دعمه الكبير لهذا المشروع الثقافي الجميل.

ولفتت إلى ان الأديب الشارخ من القامات الثقافية التي قدمت الكثير من الإنجازات التي خدمت اللغة العربية أبرزها تعريبه لأجهزة الحاسوب عبر شركته (صخر) مطلع الثمانينات من القرن الماضي.