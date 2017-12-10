أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني، زيادة حركة الركاب في مطار الكويت الدولي بنسبة 25 في المئة خلال شهر نوفمبر الماضي بعدد اجمالي بلغ نحو 1.03 مليون راكب مقابل نحو 827 راكب خلال الشهر ذاته عام 2016.

وقال مراقب النقل الجوي للعلاقات الدولية وعمليات الطيران، عبدالله الراجحي، في تصريح صحافي، اليوم الاحد، أن حركة الركاب القادمين بلغت نحو 519 الف راكب في نوفمبر الماضي مقابل نحو 433 الف راكب خلال الشهر ذاته من 2016.

وبين ان حركة الركاب المغادرين بلغت خلال نوفمبر الماضي 518 الف راكب مقابل 394 الف راكب خلال الشهر ذاته من 2016.

وأشار الى ان إجمالي حركة الطائرات التي تم تشغيلها من وإلى مطار الكويت الدولي خلال شهر نوفمبر الماضي بلغت 9292 رحلة مقارنة مع 8452 رحلة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وافاد بأن عدد الرحلات التجارية القادمة والمغادرة بلغت خلال نوفمبر الماضي 8886 رحلة مقارنة مع 8013 رحلة في شهر نوفمبر 2016.

وذكر ان حركة الشحن الجوي في مطار الكويت الدولي بلغت خلال نوفمبر الماضي نحو 22.3 مليون كيلوغرام مقارنة نحو 16.8 مليون كيلوغرام خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وأشار الى ان حركة الشحن الوارد بلغت في نوفمبر الماضي نحو 16.2 مليون كيلوغرام مقارنة مع نحو 13.4 مليون كليوغرام خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

واوضح ان حركة الشحن الصادر بلغت في نوفمبر الماضي 6.1 مليون كيلوغرام مقارنة مع 3.4 مليون كيلوغرام في الفترة ذاتها من العام 2016.