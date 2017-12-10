اعلن رئيس مجلس الأمة، مرزوق الغانم، رفع جلسة مجلس الأمة الخاصة اليوم الأحد، المتعلقة بتعزيز الوحدة والمصالحة الوطنية ودعم الجبهة الداخلية ، وذلك لعدم حضور الحكومة وعدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الجلسة.

وقال الرئيس الغانم في كلمة له في مستهل الجلسة، "أبلغتني الحكومة إنها لن تحضر الجلسة لذا ترفع الجلسة لعدم حضور الحكومة وعدم اكتمال النصاب".

وكان الغانم قد وجه يوم الخميس الماضي دعوة لعقد جلسة خاصة تتعلق بتعزيز الوحدة والمصالحة الوطنية ودعم الجبهة الداخلية نظرا لما يحيط بالبلاد من اخطار داخلية وخارجية.

واوضح الغانم ان الدعوة التي وجهها جاءت "بناء على طلب مقدم من بعض الأعضاء استنادا إلى المادة (72) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة".

وتنص المادة (72) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على انه "يدعو رئيس المجلس لعقد جلساته قبل المواعيد المقررة لعقدها بثمان وأربعين ساعة على الأقل مع إرفاق جدول بأعمال الجلسة والمذكرات والمشروعات الخاصة بها إذا لم يكن قد سبق توزيعها".

وأعطت المادة الحق "للرئيس أن يدعو المجلس للاجتماع قبل موعده العادي إذا رأى ضرورة لذلك وعليه أن يدعوه إذا طلبت الحكومة ذلك أو عشرة من الأعضاء على الأقل ويحدد في الدعوة الموضوع المطلوب عرضه ولا تتقيد هذه الدعوة المستعجلة بميعاد الثماني والأربعين ساعة المنصوص عليها في الفقرة السابقة".

وجاء في المادة انه "إذا أجلت الجلسة ليوم غير معين كان الاجتماع في يوم الثلاثاء التالي وذلك مع مراعاة أحكام المادة السابقة ما لم يحدد الرئيس موعدا غيره".