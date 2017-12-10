أعلنت اللجنة الفنية في الاتحاد الكويتي لكرة القدم، القائمة الأولية للاعبين الذين سيمثلون المنتخب في دورة الخليج ال23 المقرر إقامتها في الكويت في الفترة من 22 الجاري وحتى الخامس من يناير المقبل.

وقال الاتحاد في بيان صحافي، اليوم الأحد، إن القائمة تم اختيارها بعد الاجتماع مع مدرب المنتخب الصربي بوريس بونياك وضمت فيصل عجب ومحمد العجمي وفيصل زايد وحمود ملفي وشبيب الخالدي وفيصل العنزي وغازي القهيدي وخالد الرشيدي وحسين الموسوي وعلي مقصيد وطلال نايف ومحمد فريح وسليمان عبدالغفور وبدر المطوع.

كما ضمت محمد الفهد ورضا هاني واحمد الظفيري وضاري سعيد وخالد ابراهيم وناصر فرج وخالد القحطاني ومشاري العازمي وحمد حربي ويعقوب الطراروة وعبدالله البريكي وسامي الصانع وحسين حاكم وفهد شلاش وحميد القلاف ومصعب الكندري وفهد صالح ومشعل العنزي وفهد الانصاري وسلطان العنزي وفهد الهاجري.