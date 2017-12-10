وزعت دولة الكويت اليوم الأحد، عن طريق جمعية الهلال الأحمر، 30 ألف لتر من النفط الأبيض على متضرري الزلزال في قضاء كلار باقليم كردستان العراق.

وقال القنصل العام لدولة الكويت في اربيل، د. عمر الكندري، إن الكويت تواصل تقديم المساعدات الإغاثية لمتضرري زلزال كردستان الذي تسبب في تشريد عدد كبير من العوائل ونظرا لحلول فصل الشتاء، فقد تم توزيع النفط الأبيض المقدم من قبل الهلال الأحمر بالتنسيق مع نظيرتها العراقي على العوائل المتضررة.

واوضح الكندري أن المساعدات الكويتية المقدمة للشعب العراقي تأتي تنفيذا للمبادرة الإنسانية لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد لتخفيف معاناة المنكوبين والمتضررين.