حقق المتسابق الكويتي عبدالله الفاضل، اليوم الأحد، المركز الثاني في بطولة ملك تايلاند الدولية للدراجات المائية والتي تختتم مساء اليوم في مدينة باتايا.

واعرب الفاضل عن بالغ سعادته لتحقيق هذا الإنجاز الكبير ورفع علم الكويت على منصة التتويج في واحدة من أكبر الفئات وأصعبها وهي الستوك لكبار المحترفين (برو) لاسيما وان المنافسة كانت مع نخبة كبيرة من المتسابقين من مختلف القارات.

وأوضح الفاضل انه واجه ظروفا صحية أثرت على أداءه في أول مرحلة من المراحل الأربع للسباق وهي التي أبعدته عن المركز الاول الا انه سعيد بما قدمه من اداء وسيطرة على باقي المراحل وصولا الى التتويج بالمركز الثاني.

واشاد بالاهتمام الحكومي من خلال دعم الخطوط الجوية الكويتية المستمر منذ عام 2010 اضافة الى رعاية القطاع الخاص الكويتي من خلال كل من بنك الكويت الدولي وشركة الخليج للكيبلات.

يذكر ان المتسابق عبدالله الفاضل قد حقق لقب بطولة موسم الولايات المتحدة الاميركية 2017 في فئتي المعدل والستوك لكبار المحترفين (برو) والتي أقيمت في شيكاغو في سبتمبر الماضي.