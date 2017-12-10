البديوي: نائب وزير الخارجية سيزور العاصمة البلجيكية بروكسل بداية عام 2018

جددت رئيسة مجلس الشيوخ البلجيكي، كريستين دوفرين، اليوم الأحد، دعمها القوي لاعفاء المواطنين الكويتيين من تأشيرة (شنغن) لدخول الدول الاعضاء بالاتحاد الاوروبي.

جاء ذلك خلال لقاء دوفرين بسفير دولة الكويت لدى بلجيكا ورئيس بعثتها لدى حلف شمال الاطلسي (ناتو) جاسم البديوي بمقر مجلس الشيوخ البلجيكي.

وقالت دوفرين إن دولة الكويت مؤهلة ومرشحة قوية لإعفاء مواطنيها من تأشيرة (الشنغن) الأوروبية حيث انها ستسعى الى الاسراع بانهاء طلب الموافقة.

واشادت دوفرين بزيارتها للكويت في نوفمبر الماضي حيث التقت بسمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح موضحة انها بحثت مع المسؤولين الكويتيين القضايا ذات المصالح المشتركة وتعزيز العلاقات الثنائية.

ونوهت ب"الحكمة والحنكة السياسية" لامير دولة الكويت مثمنة دوره وجهوده الرامية الى التهدئة الاوضاع في المنطقة..

من جهته قال سفير دولة الكويت لدى بلجيكا ورئيس بعثتها لدى حلف شمال الاطلسي (ناتو) جاسم البديوي في تصريح مماثل ان العديد من كبار المسؤولين سيجرون زيارات رسمية لبلجيكا خلال الفترة المقبلة ولاسيما بداية العام المقبل.

واضاف ان رئيس هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الاحمد الصباح سيزور بلجيكا حيث سيلتقي بممثلي القطاع الخاص لجذب الاستثمار الاجنبي للكويت.

وذكر ان نائب وزير الخارجية خالد الجارالله سيزور العاصمة البلجيكية بروكسل بداية عام 2018.