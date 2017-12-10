انطلقت اليوم الأحد فعاليات الاجتماع التاسع والتسعين لمجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) الذي تستضيفه البلاد.

وقال الأمين العام لمنظمة (أوابك)، عباس النقي، خلال الاجتماع الذي افتتحه وزير البترول والثروة المعدنية في جمهورية مصر العربية طارق الملا الذي تترأس بلاده الدورة الحالية، إن أمام وزراء (اوابك) مشروع جدول أعمال يتضمن مواضيع عدة تستعرض فيها الأمانة العامة النشاطات والأعمال التي أنجزتها خلال عام 2017.

واضاف النقي أن جدول أعمال الاجتماع يتضمن أيضا مشروع ميزانية المنظمة (الأمانة العامة والهيئة القضائية) لعام 2018، مبينا أنه سبق أن تدارس أعضاء المكتب التنفيذي البنود المدرجة على جدول الأعمال وتوصلوا بشأنها بعد مناقشات مستفيضة إلى التوصيات المعروضة على الوزراء، وأعرب عن فائق الشكر والتقدير لدولة الكويت على استضافتها الكريمة لهذا الاجتماع متمنيا للوزراء والاجتماع كل التوفيق والنجاح.

من جانبه قال الوزير طارق الملا، ان اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة الذي انتهى امس الأول الجمعة توصل الى عدد من التوصيات المناسبة بشأن موضوعات مدرجة على جدول الاعمال والتي ستنظر اليوم لاتخاذ القرارات بشأنها.

وأوضح ان هذه القرارات من شأنها دعم المنظمة في بلوغ أهدافها وتحقيق مصالح الدول الأعضاء خصوصا في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها بعض الدول في الوقت الراهن.

وشكر الملا دولة الكويت على استضافتها للاجتماع الحالي ول(اوابك) وعلى جهودهما في الاعداد والتحضير له.

وحضر الاجتماع وزير الدولة لشؤون الطاقة في المملكة العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن سلمان آل سعود ووزير النفط وزير الكهرباء والماء م.عصام المرزوق ووزراء الطاقة في الدول الاعضاء بمنظمة (اوابك) .