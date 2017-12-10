يختبر موقع تبادل الصور الشهير "انستغرام" تطبيقاً جديداً مستقلاً للمحادثة الفورية على غرار "فيسبوك ماسنجر".

وذكر موقع "سي نت دوت كوم" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا أن موقع "إنستجرام" يختبر التطبيق الجديد الذي أطلق عليه "دايركت". وهذه الخطوة ستكون أول حركة نحو إضافة خاصية المحادثة الفورية إلى تطبيقه الأساسي لتبادل الصور.

وقالت متحدثة باسم "إنستجرام" تعليقا على هذه الخطوة، "نود أن يكون موقع إنستجرام مكانا لكل لحظاتنا، وأن يكون تبادل لحظاتنا الشخصية مع أصدقائنا المقربين جزءا كبيرا منه.. ولكي نجعل التواصل مع الآخرين الأسهل وأكثر متعة بدأنا اختبار دايركت وهو تطبيق محادثة بالكاميرا" حيث يسمح للمستخدمين إجراء محادثات بالصوت والصورة.

وقد أطلق موقع "إنستجرام" النسخة التجريبية من تطبيق "دايركت" في شيلي وإيطاليا والبرتغال وتركيا وأورجواي.

وتشبه هذه الخطوة من جانب "إنستجرام" الطريقة التي فصل بها موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي خاصية المحادثة من تطبيقه الأساسي وتوفير هذه الخاصية باسم "ماسنجر" كخدمة مستقلة.