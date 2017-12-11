مريم بندق

كشفت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان إعلان مرسوم التشكيل الجديد رسميا اليوم وأداء الوزراء اليمين الدستورية أمام صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد سيتم يوم غد الثلاثاء.

وأوضحت المصادر أن التأني في إعلان التشكيل الحكومي الجديد رسميا أمس هدف الى عدم إلزام الحكومة الجديدة بحضور جلسة مجلس الأمة غدا الثلاثاء في حال الدعوة لها قبل 48 ساعة من موعدها.

هذا، وتضمنت ورقتان تم تعميمهما أمس أسماء الحكومة الجديدة المتوقع إعلانها رسميا كما يلي:

٭ سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.

٭ الشيخ ناصر صباح الاحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع.

٭ الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية.

٭ الشيخ الفريق م. خالد الجراح الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.

٭ أنس خالد ناصر الصالح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.

٭ هند صبيح براك الصبيح وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية.

٭ د.نايف فلاح مبارك الحجرف وزير المالية.

٭ خالد ناصر عبدالله الروضان وزير التجارة والصناعة ووزير دولة لشؤون الشباب.

٭ محمد ناصر عبدالله الجبري وزير الإعلام

٭ حسام عبدالله عبدالوهاب الرومي وزير الأشغال ووزير الدولة لشؤون البلدية.

٭ د.جنان محسن حسن رمضان وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير دولة لشؤون الخدمات.

٭ الشيخ د.باسل حمود حمد الصباح وزير الصحة.

٭ السيد بخيت شبيب بخيت الرشيدي وزير النفط ووزير الكهرباء والماء.

٭ السيد عادل مساعد الجارالله الخرافي وزير دولة لشؤون مجلس الأمة.

٭ د.حامد محمد كميخ العازمي وزير التربية والتعليم العالي.

٭ د.فهد محمد محسن العفاسي وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.