مدير التوجيه المعنوي : مجلة الحرس الوطني أول مطبوعة عسكرية في الكويت تُطبق الواقع المعزز

أكد مدير مديرية التوجيه المعنوي في الحرس الوطني العقيد الركن عبدالله صالح نزال أن الحرس الوطني يسعى دائماً نحو التطور وتحقيق نقلة نوعية في شتى المجالات، انطلاقاً من أهداف الوثيقة الاستراتيجية للحرس الوطني 2020 ( الأمن أولاً)، وفي ضوء توجيهات قيادته العليا ممثلة في سمو الشيخ سالم العلي الصباح رئيس الحرس الوطني، ومعالي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح نائب رئيس الحرس الوطني ​، ومتابعة سعادة وكيل الحرس الوطني الفريق الركن مهندس هاشم عبدالرازق الرفاعي.



وقال العقيد الركن عبدالله صالح نزال إنه حرصاً من مديرية التوجيه المعنوي على تطوير مطبوعاتها المختلفة، لتكون تفاعلية مع القراء ومواكبة للطفرة التكنولوجية غير المسبوقة في عالم الاتصال والإعلام، تم تطبيق برنامجي الواقع المعزز والباركود في العدد الثالث والستين من مجلة الحرس الوطني الكويتي، لتكون بذلك أول مجلة عسكرية في دولة الكويت إن لم يكن في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تطبق البرنامجين في موضوعاتها.



وأضاف أنه أصبح بإمكان قراء مجلة الحرس الوطني مشاهدة بعض المطبوعات بلمسة واحدة عبر برنامج الواقع المعزز، والاستمتاع بقراءتها كاملة (pdf) عبر برنامج الباركود، بعد تحميلهما من خلال "app store" أو ""Google play، بهدف كسر الصورة التقليدية للخبر وتفاعل القراء مع الموضوعات، مشيراً إلى أن الموضوعات التي تم تطبيق البرنامجين عليها، هي: لقاء العدد مع مدير مكتب مشروع مكتب بلا أوراق في الحرس الوطني، والمواطنة الرقمية، ومنح وكيل الحرس الوطني وسام جوقة الشرف من الجمهورية الفرنسية، وتخريج دورة سيكولوجية القائد.



وأشاد مدير التوجيه المعنوي بمشاركة عدد من الكتاب والمتخصصين من الجهات التي وقع الحرس الوطني معها بروتوكولات تعاون، مثل جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي​ والتدريب،