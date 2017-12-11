عبدالهادي العجمي

اكد أمين عام برنامج إعادة الهيكلة فوزي المجدلي أن البرنامج يسعى من خلال العديد من الأنشطة والبرامج التدريبية التي تقدمها كافة إدارات البرنامج للراغبين في تطوير أداء العاملين لديهم الى الوصول للأهداف الوطنية المشتركة التي نهدف من خلالها الى رفع كفاءة الموظفين.

جاء ذلك بمناسبة الاحتفال بتكريم المشاركين في البرنامج التدريبي الداخلي للموسم 2017/2018 والذي أقيم أمس على مسرح برنامج اعادة الهيكلة والقوى العاملة حيث قام البرنامج بإعداد دورات تدريبية ومحاضرات مهنية لتطوير الأداء الوظيفي لموظفي البرنامج والمتخصصة في الموارد البشرية والتنمية.

وجاءت هذه الدورة بناء على مبادرة تطوعية من د. سعاد الزيد وتنفيذ مكتب التدريب والتطوير في البرنامج.

وأشار المجدلي إلى أن برنامج الدورة تضمن أربع محاضرات تناولت الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة والإبداع في بيئة الأعمال وأخلاقيات العمل الوظيفي وقيمة العمل والمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات.

كما بلغ عدد المتدربين والمتدربات 65 متدربا من مختلف إدارات البرنامج وفي مختلف التخصصات الإدارية وقد حققت هذه الدورات أهدافها العلمية والعملية لموظفي البرنامج.

بدورها قالت د. سعاد الزيد ان المبادئ التي نسعى إلى تحقيقها تؤكد أهمية التعاون في مثل هذا العمل الذي يساهم في تطوير العمل الوظيفي مشيرة إلى أننا في حاجة لإعداد المزيد من الدورات.

وخاطبت الزيد المتدربين قائلة: أنتم تحققون أهدافكم التي ترسمونها لأنفسكم وتمنت أن يكون لكل منا أهداف يعمل من أجلها.

واختتم الحفل بكلمة مختصرة للوكيل المساعد للقوى العاملة ببرنامج إعادة الهيكلة بندر الراشد قال فيها «نحن سعداء بهذه الدورة ونشكر د. سعاد على مبادرتها الطيبة في إعداد هذه الدورة التي تشمل العديد من الموضوعات التي تحقق الأهداف التدريبية المطلوبة». وبعد ذلك تم توزيع الدروع والشهادات التقديرية للمشاركين بالدورة.

وقد ضمت كل دورة من الدورات نحو 20 موظفا من موظفي البرنامج من مختلف الإدارات بما يتوافق ونوعية العمل لكل إدارة لتحقيق الأهداف المرجوة من هذه الدورات.