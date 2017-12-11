بشرى شعبان
نظمت الهيئة العامة لشوون ذوي الاعاقة ممثلة في القطاع التأهيلي والتعليمي معرضا للورش اليدوية بعنوان «مشروع تحديث وتطوير ورش إدارة التأهيل المهني للمعاقين»، وذلك ضمن خطة التنمية وبرنامج عمل الحكومة لعام 2017/2018 بمناسبة اليوم العربي للأشخاص ذوي الإعاقة، بمشاركة عدد من الجهات وبرعاية وزيرة الشؤون ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح.
وأكد نائب المدير العام للهيئة العامة لشوون ذوي الإعاقة لقطاع الخدمات التعليمية والتأهيلية ماجد الصالح حرص الهيئة على تأهيل ذوي الاعاقة اجتماعيا ونفسيا وتعليميا لكسب المهارات الفنية والحرفية اللازمة وإعدادهم بشكل جيد لسوق العمل.