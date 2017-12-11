«لابد من القول إني أشفق على ميغان ماركل»

الممثل مات سميث يؤكد أن على زميلته ميغان التخلي عن حياتها الطبيعية التلقائية التي تعودت عليها، والاستعداد لدخول عالم مختلف تماما يتسم بالالتزام بالتقاليد، وذلك بعد ارتباطها بأمير من العائلة البريطانية المالكة.