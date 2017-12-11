البغلي: الجائزة تترجم تطلعات الدولة في تفعيل مبدأ الشراكة الاجتماعية

حسن: 10 فائزين في مسابقة «الابن البار» وجوائز بقيمة 8 آلاف دينار بشرى شعبان

أعلنت جائزة البغلي للابن البار للعام 2017 أسماء الفائزين في مسابقاتها المختلفة، وأسماء أبناء الكويت البررة ممن عملوا وتميزوا في أداء مهام أعمالهم وخدموا الكويت في مختلف المجالات.

من جانبه، عبر إبراهيم البغلي عن سعادته برعاية جائزة البغلي للابن البار أحد مشاريع مبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار منذ انطلاقتها في عام 2007م حتى النسخة الحادية عشرة والتي تهدف إلى دعم عمل أبنائنا ومساعدتهم في ترسيخ قواعد العمل الاجتماعي والإنساني والتطوعي في الكويت، مؤكدا أن المكانة المرموقة والمتميزة التي احتلتها الكويت في مجالات العمل الإنساني المختلفة نظير دعمها للعديد من دول العالم نالت الاستحسان والإشادة من كل دول العالم وتوجت هذه المكانة هيئة الأمم المتحدة بتسمية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بلقب القائد الإنساني، وجعلت من الكويت مركزا دوليا للعمل الإنساني.

وأضاف البغلي خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن أسماء الفائزين في مسابقات الجائزة بحضور علي حسن رئيس اللجنة العليا للجائزة وأمين سر جمعية الصحافيين فيصل القناعي، ورؤساء فرق تحكيم مسابقات الجائزة المختلفة، وأعضاء اللجنة العليا المنظمة لفعاليات الجائزة، والفائزين في مسابقات الجائزة المختلفة، أن هذا الاختيار وضعنا أمام تحد كبير حرصنا على تأكيده وتعزيزه من خلال تحمل مسؤوليتنا الأدبية والاجتماعية في استكمال منظومة العمل الاجتماعي والإنساني في الكويت بدرجة نستطيع من خلالها تحقيق أهداف مبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار.

وأشار البغلي إلى أن الجائزة تميزت هذا العام عن الأعوام السابقة في تزامنها مع استضافة وزارة الشؤون لفعاليات المنتدى الثاني لتنظيم وتطوير العمل التطوعي بدول مجلس التعاون.

وقال إن الجائزة تترجم توجهات وتطلعات الدولة في تفعيل مبدأ الشراكة الاجتماعية مع كل أفراد ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية والخاصة لتعزيز وتنمية فضيلة البر في المجتمع، حيث تم تنفيذ عدة أنشطة وبرامج ومسابقات ضمن فعاليات جائزة البغلي للابن البار لسنة 2017م.

ولفت إلى أن الجائزة تسعى إلى تكريم عدد من أبناء الكويت البررة ممن عملوا وتميزوا في أداء مهام أعمالهم وخدموا الكويت في مختلف المجالات، معلنا عن تنفيذ زيارات ميدانية لدول الخليج بشأن التباحث حول تعميم فكرة تنظيم فعاليات جائزة البغلي للابن البار في هذه الدول.

من جهته، أعلن رئيس اللجنة العليا للمسابقة علي حسن أسماء الفائزين العشرة في مسابقة الابن البار، والتي جاءت بقيمة إجمالية بلغت 8 آلاف دينار، إضافة إلى رحلة عمرة للفائز بالمركز الأول.

أسماء الفائزين

أولا: مسابقة الابن البار

1 ـ مصطفى علي الكندري الأول 2000 د.ك ورحلة عمرة

2 ـ فاطمة زحزيح رمضان العنزي الثاني 1500 د.ك

3 ـ مريم عيسى الخليف الثالث 1000 د.ك

4 ـ حامد مقداد الهدهي الرابع 500 د.ك

5 ـ وائل نوري المطوع الخامس 500 د.ك

6 ـ حصة عطية الباطني السادس 500 د.ك

7 ـ بهية اسماعيل فرحان السابع 500 د.ك

8 ـ ليلى يوسف خدادا الثامن 500 د.ك

9 ـ حسين علي حسن مندني التاسع 500 د.ك

10 ـ صبحية سعيد حسن سماحة العاشر 500 د.ك

ثانيا: مسابقة القصة القصيرة

1 ـ حجبت الجائزة الأولى 750 د.ك

2 ـ عفاف بن أسري الثاني 500 د.ك

3 ـ حجبت الجائزة الثالثة 250 د.ك

4 ـ عزت عليو اسماعيل الرابع 200 د.ك

5 ـ حجبت الجائزة الخامسة 200 د.ك

6 ـ حجبت الجائزة السادسة 200 د.ك

ثالثا: مسابقة التصوير الفوتوغرافي

1 ـ حجبت الجائزة الأولى 750 د.ك

2 ـ حجبت الجائزة الثانية 500 د.ك

3 ـ مريم جاسم المحفوظ الثالث 250 د.ك

4 ـ نواف أحمد البحراني الرابع 200 د.ك

5 ـ أديان فيصل الفارسي الخامس 200 د.ك

6 ـ قاسم أحمد عيسى السادس 200 د.ك

رابعا: مسابقة الفنون التشكيلية

1 ـ الفنان سعد سالم البلوشي الأول 750 د.ك

2 ـ الفنانة شعاع خلف الرشيدي الثاني 500 د.ك

3 ـ الفنان عمر جاسم الضفيري الثالث 250 د.ك

4 ـ الفنان أحمد جعقر الحسيني الرابع 200 د.ك

5 ـ الفنانة تهاني بلال الخرافي الخامس 200 د.ك

6 ـ الفنان عبدالله محمد آل رشيد السادس 200 د.ك

خامسا: مسابقة الشعر الفصيح

1 ـ الشاعر جعفر عبدالحميد عبدالله ربع الأول 750 د.ك

2 ـ الشاعر عبدالله الحمر الثاني 500 د.ك

3 ـ حجبت الجائزة الثالثة 250 د.ك

4 ـ الشاعر عبدالله سلمان الرابع 200 د.ك

سادسا: مسابقة الشعر الشعبي 3 مراكز

1 ـ الشاعر نايف مطيع الأول 750 د.ك

2 ـ الشاعر سالم الرميضي الثاني 500 د.ك

3 ـ الشاعر حمود الرويعي الثالث 250 د.ك