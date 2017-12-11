عبدالهادي العجمي

شدد وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.فالح العزب على ضرورة تضافر الجهود للحد من جرائم الفساد التي تعتبر ظاهرة عالمية تشكل خطرا جسيما على النظام الإداري والاجتماعي والاقتصادي وحتى السياسي.

جاء ذلك في كلمة ألقاها العزب في افتتاح «الدورة الصيفية الإقليمية الثالثة - الشرق الأوسط» مساء أمس الأول والتي تنظمها الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) بالتعاون مع الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد وبالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي يصادف التاسع من ديسمبر وتستمر ستة أيام.



حضر الافتتاح الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والقانونية بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي السفير حمد بن راشد المري.

وقال العزب إن فعاليات هذه الدورة تؤكد على مدى جدية الكويت في محاربة الفساد بشتى أنواع الطرق من خلال تبادل الخبرات بين المشاركين والاطلاع عن كثب على التحديات والصعوبات.

وأضاف أن الدورة ستساهم بشكل فعال في بناء الكوادر وتكوين الأطر في الأجهزة ذات الصلة بمجال مكافحة الفساد والرقابة، كما ستساعد في اطلاع المشاركين على جوانب الفساد المعقدة وتسليحهم بأفضل الممارسات لمواجهته علاوة على تنمية قدراتهم في صنع الاستراتيجيات المتينة لمكافحة الفساد.

ولفت العزب الى أن الكويت انضمت إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بموجب القانون رقم 47 لسنة 2005 ثم أنشأت الهيئة العامة لمكافحة الفساد من أجل القضاء على ظاهرة الفساد وذلك بدعم من القيادة السياسية في البلاد.

ومن جانبه قال رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) المستشار عبدالرحمن النمش إن الهيئة تفاعلت مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد لهذا العام بشكل متميز من خلال استضافة هذه الدورة.

وأكد النمش حرص الهيئة من خلال هذه الاستضافة على تحقيق أهداف التدريب والتوعية والتثقيف في مجال مكافحة الفساد التي لطالما أكدت عليها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وقانون إنشاء الهيئة واتفاق إنشاء الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد فضلا عن ترسيخ أواصر التعاون مع الأكاديمية والاستفادة من خبراتها.

وذكر أن (نزاهة) تؤمن بأن مكافحة الفساد ودرء مخاطره والحد من آثاره ليست بملاحقة المتورطين في الجرائم وتعقبهم وتقديمهم للعدالة فقط، وإنما تأتي أيضا من خلال تكثيف وزيادة الجرعات الوقائية ضد أسباب الفساد وعوامل نشوئه.



واعتبر ان استضافة الدورة دليل على الاهتمام الخاص الذي توليه الهيئة لتحقيق متطلبات قانون إنشائها في مجال التدريب والتأهيل للمهنيين والمتخصصين في مجالات مكافحة الفساد فضلا عن الجوانب التوعوية والتثقيفية.

كرويتر: أسلوب مكافحة الفساد تغير

قال عميد الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد مارتن كرويتر ان الاكاديمية تلقت الكثير من الدعوات للمشاركة في الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد، إلا أنها اختارت المشاركة بفعالية «نزاهة» نظرا لأهميتها.

ولفت كرويتر إلى أن الدورة تشهد مشاركة 12 دولة يمثلها أكثر من 50 مشاركا، مشيدا بدور «نزاهة» والكويت في استضافة الدورة، لاسيما أن أسلوب مكافحة الفساد تغير في التعاطي مع الجرائم من مهام أمنية إلى أخرى تركز على التوعية والتثقيف والوقاية والتعاون الدولي في الجوانب المختلفة.

وعبر كرويتر عن شكره وتقديره للكويت على استضافة الدورة الإقليمية في مكافحة الفساد، قائلا إنها تجمع أكثر من 50 خبيرا في مكافحة الفساد في الشرق الأوسط، وأكد العميد على أهمية اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد باعتبارها أداة ملزمة قانونية انضمت إليها معظم دول العالم.