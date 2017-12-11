الزين الصباح: تشجيع الشباب وإفساح المجالات أمامهم فهم خير من يقودون التنمية في الكويت

عاطف رمضان

نصحت وكيلة وزارة الدولة لشؤون الشباب الشيخة الزين الصباح الشباب بعدم الخوف من الفشل وأن يجعلوا منه وساما يرفع من مرتبتهم وإصرارهم ويعزز مسيرتهم نحو الاصلاح والمعرفة وتجويد الأداء، وأن لا يدعوا الصعوبات تشغلهم عن اهدافهم ومتابعة مسيرتهم نحو تحقيق اهدافهم، مشيرة إلى ان الانجازات العظيمة كان التعاون دليلها والإيمان ملهمها والإخلاص عصبها والصدق روحها.

جاء ذلك خلال الملتقى العربي للقيادات الشابة الذي اقيم امس بمشاركة 84 مشاركا من 14 وفدا من دولة عربية ضمن فعاليات الكويت عاصمة الشباب العربي 2017 تحت شعار «اكتشف.. استعد.. بادر» وقالت الشيخة الزين الصباح إن الشباب هم قادة المستقبل الذي ينتظرهم فاردا ذراعيه لأكثرهم تسامحا واقلهم تعصبا وابرعهم في ربط الاقوال بالافعال.

واضافت الشيخة الزين الصباح أن وزارة «الشباب» تسير وفق رؤى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد بضرورة تشجيع الشباب وإفساح جميع المجالات أمامهم وتوعيتهم بمسؤولياتهم تجاة انفسهم واقرانهم ومجتمعهم ليكون خير من يقود عملية التنمية في الكويت الحبيب.

واشارت الى ان هذا الملتقى جاء لحث الشباب العربي على صناعة التغيير والارتقاء بالمجتمع لأنهم نواته الحقيقة، مشيرة إلى ان الشباب يمتلك الكثير من مزايا القيادة في حالة ما تم منحه الثقة وتزويده بالمعرفة وتسليحه بالعلم.

ولفتت إلى ان الملتقى يقام لمدة ثلاثة أيام حيث يتناقش ويتبادل الشباب العربي الخبرات والآراء فيما بينهم لان الشباب العربي يمتلك الكثير من المواهب والقدرات وانهم بحاجة إلى زرع الثقة فيهم، مشيرة إلى أن شباب اليوم هم من سيقود مسيرة النهوض بالمجتمعات العربية وبناء غد أفضل.

من جانبه، قال الوكيل المساعد لقطاع تنمية المشاريع في وزارة الدولة لشؤون الشباب مشعل السبيعي في تصريح صحافي ان الملتقى لاكتشاف الذات وانطلاقا الى التخطيط وصولا الى المبادرة.

واضاف السبيعي ان دور الشباب في الملتقى عبر اتاحة جميع المبادرات والادوات التي تمكن الشاب ان يقود بعض الامور التي تهم المجتمعات العربية وتنفيذ جملة من المبادرات التي تساهم بشكل او بآخر في تنمية هذه المجتمعات وتحقيق بعض الاهداف التي تخص التنمية المستدامة.

وفي الاطار ذاته، قال مدير العلاقات العامة وتطوير الاعمال بشركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية فواز المطوع إن هذه المشاركة تأتي انطلاقا من حرصنا في الشركة على تأهيل الشباب لاكتشاف قدراتهم والارتقاء بأنفسهم.

محاضرتا «اكتشف ذاتك» و«أدوات النجاح»

على هامش الملتقى عقدت محاضرة بعنوان: «اكتشف ذاتك» ألقاها رئيس نادي الحوار بالكويت د. ايوب الايوب، شرح خلالها كيفية اكتشاف الذات عبر محاور منها وجوب ان يقود الشاب نفسه اولا قبل الآخرين.

وأضاف الايوب ان الشاب عليه ان يتعلم مهارات التكيف والمرونة وفن الممكن واستثمار الامكانات المتاحة في بيئته الى ان يحصل على امكانات افضل.

وقال انه من الاهمية بمكان ان يتعلم القائد مهارات ضبط مشاعره وادارتها خاصة في الظروف المحيطة.

أدوات النجاح

اما الخبير والمحاضر الدولي احمد قدوس فقد تطرق الى ادوات النجاح وان يتعلم القيادي التغلب على التحدي وتحديد الاولويات وان المعادلة الذهبية تساوي اعتقاد الشخص في مدى استطاعته انجاز شيء يصعب تحقيقه لكثير من الناس من خلال الثقة والاخذ بالاسباب حتى يتحول الحلم الى حقيقة.