صدر قرار من وزارة التجارة والصناعة بشأن تشكيل المجلس الاستشاري الأعلى للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحديد مكافآت أعضائه.

وتضمن القرار في مادته الأولى: يشكل المجلس الاستشاري الأعلى للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمدة 4 سنوات ـ برئاسة الوزير المختص و9 أعضاء، 5 من المستشارين العالميين و4 من الخبراء المحليين الكويتيين والتالية أسماؤهم:



أولا المستشارون العالميون:



* اللورد جوناثان بيتر مارلند.

* د.أيمن زهير الطرابيشي.

* د.عبدالمالك احمد الجابر.

* جمال الدين النور قاسم.

* عبدالله سعيد الدرمكي.



ثانيا: الخبراء المحليون:



* د.ميرزا حسين حسن.

* د.تركي بادي الشمري.

* د.رشيد محمد القناعي.

* خالد مهلهل المضف.



مادة ثانية: يتولى المجلس الاستشاري استنادا للفقرة «ب» من المادة 17 من القانون 98 لسنة 2013 اجراء تقييم سنوي لأداء الصندوق ويصدر تقريرا سنويا يتضمن مدى تحقيق الصندوق لأهدافه ومعوقات نشاطه ويضع توصياته لتقويم مسار عمل الصندوق ويرفع هذا التقرير الى كل من مجلس الوزراء ومجلس الأمة.



مادة ثالثة: تحدد مكافأة كل عضو من اعضاء المجلس الاستشاري الأعلى المشار اليهم في المادة الاولى من هذا القرار، بمبلغ (6000 د.ك سنويا).



يتحمل الصندوق الوطني دفع مكافآت أعضاء المجلس الاستشاري الأعلى من ميزانيته السنوية الخاصة بعمل الصندوق، بالاضافة الى مصاريف السفر والإقامة للمستشارين خلال فترة حضورهم للاجتماعات الدورية بناء على دعوة من الوزير المختص.