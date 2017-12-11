ثمن مراقب جمرك السالمي ماطر السعيدي، وعضو اللجنة الإعلامية الإلكترونية والمنسق العام لشؤون المنافذ طلال العيدان، دعم المدير العام للإدارة العامة للجمارك المستشار جمال الجلاوي، تدشين مراكز للتدريب في المنافذ الجمركية مؤهلة لتقديم كافة انواع البرامج التدريبية.

وقال السعيدي في تصريح صحافي انه تم تأهيل جميع المفتشين وموظفي الأمن والسلامة في منفذ السالمي على كيفية عمل وتشغيل الجهاز الإشعاعي الأحدث عالميا بالتعاون والتنسيق بين شركة «جلوبال» وإدارة المشروع والعلاقات العامة، مؤكدا ان الاستفادة من الدورات كانت كبيرة.

وأضاف ان كافة التجهيزات والأمور المتعلقة بتشغيل جهاز cip300 تم الانتهاء منها وبانتظار التدشين الرسمي بحضور المستشار جمال الجلاوي، مشيرا الى ان رجال الجمارك يبقون العنصر الاهم في احباط اي عمليات تهريب وتأتي الأجهزة الاخرى كمساندة في عملهم.

من جهته، قال طلال العيدان انه جرى تنظيم دورات لنحو 80 مفتشا في منفذ السالمي للتدريب على تشغيل وعمل الجهاز الاشعاعي cip300 في غضون الايام القليلة الماضية.