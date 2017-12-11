أصدر وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله قرار رقم 555 لسنة 2017 بمنح صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات.

وجاء القرار كالآتي:

مادة أولى: تخول صفة الضبطية القضائية في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 37 لسنة 2014 المشار إليه ولائحته التنفيذية والقرارات واللوائح والأنظمة والأوامر الصادرة تنفيذا للقانون المذكور لكل من موظفي هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات التالية أسماؤهم:



فهد سليمان الفهد - رئيس قطاع الاتصالات

خالد فهد العازمي - مدير إدارة مشاريع الشبكة

طارق عبدالله السيف - مشرف الاتصالات رئيس قسم

محمد عبدالعزيز الراشد الموسى - مدير إدارة شؤون المنافسة - قطاع السوق والمنافسة

خالد محمود القروي - مدير إدارة شؤون المنافسة - قطاع السوق والمنافسة

يوسف هزاع الحسيان - رئيس قسم بوابة النفاذ الدولية

ابراهيم زيد الحربي - رئيس قسم افراج الاجهزة

فهد ماجد قبلان العتيبي - مشرف اول اتصالات

الشيخ عذبي جابر العذبي الصباح - مدير إدارة شؤون المنافسة - قطاع السوق والمنافسة

خالد جريش عبدالله العدواني - مهندس اول اتصالات

خالد جمال عبدالله سليم - مهندس مبتدئ صناعة

مادة ثانية: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. كما صدر امس مرسوم رقم 253 لسنة 2017 بتعيينات قضائية جاء فيه:



مادة أولى

يعين كل من التالية أسماؤهم بدرجة مستشار بمحكمة التمييز

أحمد مصطفى حسين الوكيل

حازم المهندس سيد قنديل

عبدالمقصود احمد عطية

رضا ابراهيم الصغير ابراهيم

محمد خالد عطية زين الدين

جمال سعد الدسوقي شلبي

هشام محمد فرغلي

محمد مصطفى محمود قنديل

شحاتة ابراهيم شحاتة سالم

ابراهيم احمد شوقي الشلقاني



مادة ثانية

يعين كل من التالية أسماؤهم بدرجة مستشار بمحكمة الاستئناف:

مجدي ابوبكر سيد احمد ابراهيم الديب

منصور علي موسى علي

ايمن فتحي محمود عطية

هاني جلال امين محمود توفيق

محمود السيد عبدالحفيظ سعدون

محمد ابراهيم محمد توفيق

محمد احمد محمد خلف طلبه

صلاح احمد الصاوي غازي

حمودة توفيق عبدالستار نصار

عاطف حمدي محمد مراد

محمد مصطفى حسين كامل

هشام احمد الضيف عبدالحميد

عصام جمعة عبدالجواد رزق

حمادة شعبان محمد السجيعي

عماد فوزي عبدالفتاح غنيم

ايمن مصطفى عبدالقادر ابوسالم

محمد محمود ابراهيم دسوقي

حسني بشير عباس امام

جابر محمد مصطفى علي حجي



مادة ثالثة

يعين كل من التالية أسماؤهم بنيابة التمييز بالدرجة المبينة قرين اسم كل منهم:

شريف محمود محمد فهمي - رئيس نيابة (ب)

محمد ابراهيم السيد محمود رمضان - رئيس نيابة (ب)

ضياء الدين انور ابراهيم الجبالي - رئيس نيابة (ب)

محمد سامي محمد رجب - رئيس نيابة (ب)

محمد السيد عبدالمعبود محمد - رئيس نيابة (ب)

محمد السيد اسماعيل الشربيني - رئيس نيابة (ب)

طارق عبدالراضي احمد ابراهيم - رئيس نيابة (ب)

احمد سعد عبدالسيد الشويخ - رئيس نيابة (ب)

سامح احمد ابراهيم حجازي - رئيس نيابة (ب)

عمرو بكر محمود الجوهري - رئيس نيابة (ب)

تامر حسين السيد متولي علي منصور - وكيل نيابة (أ)

احمد نبيل سليمان محمد طبوشه - وكيل نيابة (أ)

سمير عبدالفتاح شحاته المحروق - وكيل نيابة (أ)

محمد يحيى علي مصطفى نصير - وكيل نيابة (أ)

رامي فاروق عبده صالح - وكيل نيابة (أ)

محمد فتحي عبدالعزيز شحاته - وكيل نيابة (أ)

اشرف حسن عبدالسلام محمد - وكيل نيابة (أ)

ياسر عبدالمبدي محمود عبداللطيف - وكيل نيابة (أ)

احمد عوض عبدالقوي الزناتي - وكيل نيابة (أ)

محمد احمد عزت عباس محمد غزالي - وكيل نيابة (أ)

محمد يسري محمد احمد الحسيني - وكيل نيابة (أ)

احمد علي احمد المشد - وكيل نيابة (أ)

هيثم سلامة سليمان سلامة - وكيل نيابة (أ)

مصطفى يوسف محمد محمود قاسم - وكيل نيابة (أ)

عبدالحميد محمد عبدالحميد عبدالستار - وكيل نيابة (أ)



مادة رابعة

يعين كل من التالية أسماؤهم بالنيابة العامة بالدرجة المبينة قرين اسم كل منهم:

عبدالرحيم احمد عبدالمالك حامد - رئيس نيابة (ب)

محمد محمود حسين محمود البتانوني - رئيس نيابة (ب)

تامر محمد علي فهمي شمة - رئيس نيابة (ب)

تامر احمد عبدالعظيم عثمان بهنساوي - رئيس نيابة (ب)

نبيل سعد ابراهيم مصطفى - وكيل نيابة (أ)

محمد يحيى محمد احمد جاد - وكيل نيابة (أ)

وليد نبيل حمدي عطوه علي سالم - وكيل نيابة (أ)

محمد احمد عبداللطيف عبدالراضي - وكيل نيابة (أ)

احمد حسن حسن حموده - وكيل نيابة (أ)

احمد محمد السيد علي فتح الباب - وكيل نيابة (أ)

عمرو محمد سامي ابراهيم العادلي - وكيل نيابة (أ)



مادة خامسة

يعين كل من التالية أسماؤهم بالمحكمة الكلية بالدرجة المبينة قرين اسم كل منهم:

سالم محمد ابراهيم محمد - قاض من الدرجة الأولى

عادل فتحي مصطفى ابو العمايم - قاض من الدرجة الأولى

حسن احمد شوقي حسن محمد - قاض من الدرجة الأولى

منتصر ابراهيم ناصر عبدالكريم - قاض من الدرجة الأولى

ياسر محمد وفائي علي الخولي - قاض من الدرجة الأولى

احمد زغلول سعد ابو الحسن - قاض من الدرجة الأولى

شريف يحيى حامد الرشيدي - قاض من الدرجة الأولى

محمد حسن ابراهيم قاسم - قاض من الدرجة الأولى

وائل محمد جمال الدين عبدالمتعال ابراهيم - قاض من الدرجة الأولى

عمر هلالي توفيق محمد - قاض من الدرجة الأولى

ايهاب ابراهيم محمد الضويني - قاض من الدرجة الأولى

احمد عبدالعزيز ابراهيم رشوان - قاض من الدرجة الثانية

محمد اسماعيل ابراهيم عناني - قاض من الدرجة الثانية

عاصم احمد شوقي عبدالحق مصطفى - قاض من الدرجة الثانية

محمد حسين حسين الطويل - قاض من الدرجة الثانية

مفرح فخري عبدالواحد محمد - قاض من الدرجة الثانية



مادة سادسة

تسري التعيينات المنصوص عليها في المواد السابقة من تاريخ وصول كل من المذكورين الى دولة الكويت لتسلم العمل.



مادة سابعة

على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.

تعيين 3 أعضاء في «التأمينات»

صدر مرسوم رقم 252 لسنة 2017 بتعيين أعضاء في مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية جاء فيه: رسمنا بالآتي: مادة أولى: يعين عضوا بمجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لمدة ثلاث سنوات كل من:

1 ـ زياد طارق المخيزيم.

2 ـ عبدالعزيز بدر الطريجي.

3 ـ محمد بدر القطان.

مادة ثانية: على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، ونشره في الجريدة الرسمية.