آلاء خليفة

أكد رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة عادل الصرعاوي ان هناك متغيرات تحتم على اجهزتنا الرقابية ان تكون مرنة وسريعة التفاعل معها وإيجاد الحلول اللازمة لمواجهة ومعالجة اثارها والسعي للارتقاء بالعمل المهني الرقابي المقدم من قبل اجهزتنا وذلك من خلال التجديد والتطوير وفتح قنوات للاتصال والتواصل مع جميع الأطراف والهيئات والمنظمات الاقليمية ذات العلاقة وتبادل الرؤى والأفكار دون المساس بالاستقلالية المهنية لأجهزتنا

جاء ذلك خلال افتتاح الصرعاوي للندوة العلمية التي استضافها ديوان المحاسبة واقيمت صباح امس بفندق الريجنسي ضمن انشطة المنظمة الآسيوية لهيئات الرقابة العليا (الأسوساي) حول «تطوير وتجديد عمليات التدقيق»والتي تعقد خلال الفترة من 10 الى 14 ديسمبر الجاري.

وأكد الصرعاوي أهمية إبراز دور الأجهزة الرقابية في متابعة أهداف التنمية المستدامة وتقييم مدى جاهزية الحكومات لتنفيذ تلك الأهداف.

وشدد على أهمية مرونة أجهزة الرقابة العليا في التعامل مع المتغيرات التي تؤثر في العمل الرقابي بهدف إيجاد الحلول اللازمة لمواجهة ومعالجة أثارها.

وأوضح ان الندوة التي جاءت بعنوان (تطوير وتجديد عمليات التدقيق) تستعرض وتناقش موضوعات وتجارب أجهزة الرقابة بغية الاستفادة من الخبرات والمهارات المتوافرة لديها مؤكدا أهمية تبادل المعلومات والخبرات في مواجهة مستجدات الأمور بكفاءة وفعالية.

وبين ان (الأسوساي) تختار الموضوعات بعناية في اطار ما تسعى إلى تحقيقه من تحسن وتطوير في مجالات العمل الرقابي والتعريف بمقوماتها وكيفية تحقيق الاستفادة منها.

من جانبه، قال الأمين العام في هيئة التدقيق اليابانية كاتسورا ساكيورادا في كلمة ان هذه الندوة موجهة إلى الإدارة المتوسطة والعليا لتنمية قدرات إدارة التدقيق من خلال تبادل المعارف وتبادل الخبرات واستجابة لاحتياجات الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة.

وأوضح ساكيورادا ان هناك توقعات متزايدة بأن تقوم الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة بدور أكبر مع الاهتمام العام بكفاءة الإدارة العامة ومساءلتها وفعاليتها.

وذكر ان الأجهزة الرقابية تواجه التحديات المتعلقة بكيفية تحسين كفاءة أعمال التدقيق في إطار القيود المختلفة بما في ذلك محدودية الموارد والقيود المؤسسية.